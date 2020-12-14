В ближайшем будущем в области образования будут популярны три тренда. Свой прогноз на десять лет вперед представил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По мнению Кузьминова, в ближайшие десять лет образовательный ландшафт будет меняться с учетом трех трендов.

"Во-первых, резко возрастет роль онлайн-обучения - к 2030 году онлайн-программы в вузах составят до 20 процентов, а внутри обычных программ будет до трети онлайн-курсов, - считает ректор ВШЭ. - Это радикально изменит уровень конкуренции в высшей школе: обучаясь онлайн, можно выбирать лучшие курсы из любых стран. И студенты добьются возможности расширения своего выбора, а любой выбор студента - это выбор из лучшего. И трансформация любых вузов под воздействием онлайн пойдет очень быстро".

Второй тренд: более востребованными станут короткие курсы. "В последнее десятилетие средний срок жизни технологий составил 5,5 года, учить таким технологиям на основной образовательной программе бессмысленно, - уверен Кузьминов. - Но знания можно получить на коротких курсах в отраслевых учебных центрах. К 2030 году до половины микроквалификаций будут предлагаться онлайн".

Третий тренд: персонализированные образовательные треки "2+2+2". "Бакалаврское образование становится более общим, но образовательная программа каждого студента персонализируется. Отсюда потребность в новой модели высшего образования, когда первые два года - "широкий" бакалавриат с возможностью выбора, а следующие два - "узкий" трек", - заключил ректор ВШЭ.