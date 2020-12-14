Reuters: Хакеры взломали Минфин США

Хакеры похитили данные Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Об этом сообщает Reuters.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Улиотт.

По данным СМИ, действия злоумышленников оказались настолько серьезными, что в Белом доме состоялось экстренное совещание. Не исключено, что хакеры могли взломать другие подразделения правительства США и получить доступ к конфиденциальной информации.