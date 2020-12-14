Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний

Росавиация представит в 2021 году дополнительные меры поддержки авиакомпаний, - заявил на заседании общественного совета заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров. Он подчеркнул, что результаты деятельности предприятий отрасли постоянно анализируются специалистами ведомства, а в начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта.

Об этих мерах говорится с весны. В марте глава Росавиации Александр Нерадько сообщал журналистам, что в числе возможных мер обсуждаются введение моратория на тарифы аэропортовых сборов, снижение ставок по лизингу самолетов, продление нулевой ставки НДС на внутренние перевозки в обход Москвы, а также прямое выделение средств госсподдержки. Реализовано до сих пор далеко не все. Теперь эксперты заговорили о непоправимой экономической ситуации на авиарынке на фоне роста валют и эпидемии коронавируса, из-за чего региональным частным компаниям приходится закрывать направления в Азию и Европу.

"Главный вопрос - будут ли люди летать. Сейчас мы наблюдаем резкий спад спроса не только на сегодняшний день, но и на ближайший туристический сезон. Люди не знают, что дальше будет с распространением вируса и на валютном рынке, поэтому не решаются куда-либо отправляться", - говорит глава портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

В основном крупные потери несут авиакомпании, совершающие международные перевозки. Так, "Уральские авиалинии" перестали совершать перевозки по более чем 20 направлениям, среди которых Китай, Италия, Израиль и Южная Корея. Также ряд направлений закрыли и в авиакомпании "Аэрофлот", среди них Китай, Вьетнам и Италия. Закрытие ряда направлений может привести компании к банкротству.