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14.12.2020 17:56
Рубрика: Общество

Рослесхоз рассказал пять удивительных фактов про новогодние ели

Текст: Алексей Дуэль
В преддверии Нового года федеральное агентство лесного хозяйства рассказало пять неожиданных фактов про елки.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Откуда их берут, стоит ли отказываться от живой елки в пользу искусственной и что бывает с новогодними елями, когда после окончания праздника с них снимают мишуру и выносят из дома.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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1. Часть новогодних елей выросла в настоящем лесу. При расчистке участков для строительства дорог, вырубке противопожарных разрывах и других работах, при которых лес вынуждено будет срублен, елки, пихты и сосны подходящего размера отправляют на праздничные базары. За прошлый год лесничества России реализовали больше 360 тысяч заготовленных при таких работах деревьев. Но основная часть елей выращена в питомниках.

2. Срубить самому себе новогоднюю ель в лесу можно, причем на абсолютно законных основаниях. Для этого надо обратиться в региональное лесное ведомство (это может быть министерство, комитет, департамент - в разных местах они могут называться по-разному, полный список есть здесь http://rosleshoz.gov.ru/agency/territorial). Там подскажут, в какое из местных лесничеств нужно обратиться, чтобы под присмотром сотрудника отправиться на предназначенную к вырубке площадку, выбрать там себе самое красивое дерево и срубить его. За такую елку надо будет заплатить, тарифы различаются от региона к региону, но они в любом случае намного ниже цен на новогодних базарах. Важно: договор с лесничеством о покупке дерева надо сохранить, он подтвердит законность приобретения елочки.

3. Штраф за самовольно срубленную в лесу новогоднюю елку - 3 тысячи рублей. Если же приехать за ней на машине, то заплатить придется как минимум 4 тысячи рублей. Для организаций санкции многократно выше. В прошлом году лесничества провели 42 тысячи рейдов. Выявлено около 10 тысяч нарушений. Почти все они совершены исключительно для личных целей. Самое обидное, что после оформления протокола елку все равно конфискуют.

Фото: iStock
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4. Живые елки помогают сохранять экологию. Производство одной искусственной елки высотой два метра оставляет углеродный след около 40 кг СО2. Натуральные же деревья бывают или специально выращены в питомниках, или заготовлены при проведении вырубок, которые в любом случае были бы сделаны. Просто так ради праздника никто растущие в лесу деревья валить не будет.

5. Новогодняя елка - отличное вторсырье. После праздника ее можно и нужно отправить на переработку. Из них получается щепа, необходимая для ухода за молодыми растениями в лесных питомниках. Другой вариант - топливные брикеты, экологический чистый вид топлива, при сгорании которого не выделяются вредные вещества. Кроме того, елку можно сдать и в зоопарк - хвойные ветки нужны для корма многих видов зверей. Но там примут только деревьях, на которых не осталось ни игрушек, ни единого обрывка мишуры, - даже маленький кусочек "дождя" может стать причиной серьезного недуга животного.

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