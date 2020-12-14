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14.12.2020 01:21
Рубрика: Спорт

Ждем матча с Данией

На ЧЕ-2020 по гандболу наши девушки претендуют на полуфинал
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8335)
На проходящем в Дании чемпионате Европы среди женских команд россиянки имеют отличные шансы на попадание в полуфинал.

Наша сборная, руководимая испанским специалистом Амбросом Мартином, вышла во второй этап со стопроцентным результатом по итогам стартовой стадии благодаря победам над Испанией и Швецией.

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В новой шестерке "I" Россия сначала с минимальным перевесом взяла верх над Черногорией (24:23), в следующем туре сыграла вничью (28:28) с действующим обладателем континентального титула Францией. В этой встрече по пять раз отличились взятием ворот соперниц Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко, реализовавшая все свои броски с игры.

Теперь у подопечных Мартина впереди решающий матч этапа против родоначальниц гандбола датчанок. Игра состоится 15 декабря.

Спорт Виды спорта Гандбол

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