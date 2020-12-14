На проходящем в Дании чемпионате Европы среди женских команд россиянки имеют отличные шансы на попадание в полуфинал.

Наша сборная, руководимая испанским специалистом Амбросом Мартином, вышла во второй этап со стопроцентным результатом по итогам стартовой стадии благодаря победам над Испанией и Швецией.

В новой шестерке "I" Россия сначала с минимальным перевесом взяла верх над Черногорией (24:23), в следующем туре сыграла вничью (28:28) с действующим обладателем континентального титула Францией. В этой встрече по пять раз отличились взятием ворот соперниц Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко, реализовавшая все свои броски с игры.

Теперь у подопечных Мартина впереди решающий матч этапа против родоначальниц гандбола датчанок. Игра состоится 15 декабря.