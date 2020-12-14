Российские школьники взяли "золото" на Всемирной физической олимпиаде

Во вторник в Москве состоится награждение победителей и призеров Всемирной олимпиады по физике. В этом году организаторами соревнования стала Россия - минпросвещения, Московский физико-технический институт и власти Москвы. Наша страна принимала одно из самых престижных физических состязаний - более 200 школьников и студентов из 45 стран мира - впервые.

Как и в прошлом году, все члены российской сборной получили медали. Но если в 2019-м у ребят было 4 "золота" и 1 "серебро", то в этот раз все медали - высшей пробы! Российская сборная - пять человек: Иван Харичкин, Татьяна Емельянова, Александр Зенькович, Максим Покровский и Иван Русских. Сейчас все они - студенты первого курса МФТИ.

Из-за пандемии олимпиада по физике прошла в распределенном формате: каждая национальная сборная решала олимпиадные задачи в своей стране.

- Наша физическая школа - одна из сильнейших в мире, - отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев. - Школьники и студенты, которых готовят к олимпиаде педагоги МФТИ, более 20 лет привозят олимпийское золото. К сожалению, в этом году у ребят, влюбленных в физику, не было возможности лично познакомиться с единомышленниками и ведущими преподавателями физтеха. Тем не менее мы сделали все, чтобы олимпиада прошла на самом высоком уровне: разработали олимпиадные задачи и организовали поставку лабораторного оборудования в 40 с лишним стран мира.