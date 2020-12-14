Большой ажиотаж в больших городах страны может возникнуть с 1 января, когда вступят в силу новые противопожарные правила. А все потому, что с нового года шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота определенных конструкций, мешающие въезду пожарной техники во дворы домов, окажутся вне закона и будут подлежать либо переоборудованию, либо демонтажу.

Новые правила пожарной безопасности предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью свободным. К слову, под ограничения и даже запреты могут попасть не только механические ограничители въезда, но даже зеленые насаждения.

Сегодня в городах-миллионниках распространена практика установки различного рода ограничителей въезда. Они не позволяют парковать автомобили посторонним лицам и обеспечивают комфортный парковочный режим для жильцов домов. При этом каждый житель дома получает индивидуальный чип, который, естественно, отсутствует у всех прочих людей, в том числе и у пожарных. В Москве, например, почти каждый въезд во двор уже оборудован такими механизмами различных модификаций. И они нередко становятся большой проблемой в том случае, когда спасателям приходится терять драгоценные секунды для проезда к горящим квартирам. Действующие правила позволяют устанавливать такие устройства, и наказание для них не предусмотрено.

В новых же правилах противопожарного режима не содержится прямого запрета на придворовые шлагбаумы, но в документе есть четко прописанное требование к таким ограничителям - они должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной техники.

"Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники", - написано в тексте правил.

Как такой режим беспрепятственного пропуска будет обеспечен, вопрос пока открытый.

Управляющим компаниям в наших домах придется поломать голову.

Проверять возможность беспрепятственного въезда во дворы будут пожарные инспекторы. А суд сможет штрафовать управляющие компании

Снабжать пожарных тысячами брелоков от ворот и рамок - не вариант. В случае экстренного вызова копаться в огромной куче пультов времени у пожарных не будет. Не исключено, что некоторые шлагбаумы просто придется демонтировать или снабжать некой экстренной кнопкой, иначе владельцев домов и прочих объектов недвижимости начнут штрафовать.

Это, конечно, касается, только тех блокираторов, которые открываются с индивидуального чипа. Те шлагбаумы, которые открывает диспетчер при нажатии кнопки, под ограничения не попадут. Но круглосуточные диспетчеры - удовольствие не из дешевых. Позволить их могут жильцы комплексов уровня выше среднего, либо премиум-класса. Жильцам многочисленных хрущевок в наших городах придется в любом случае менять рамки на шлагбаумы с возможностью их быстрой разблокировки без чипа или ключа.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте МЧС, следить за исполнением новых правил будут противопожарные инспекторы. Если при проверке шлагбаумов те не будут автоматически разблокированы, то инспектор будет вправе выписать предписание об устранении нарушения. Налагать же административное взыскание за невыполнение правил сможет только суд.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях штрафы для управляющих компаний могут достигать 200 тысяч рублей. Физическое же лицо может быть оштрафовано на сумму до 2000 рублей. Но это может быть сделано только в том случае, если шлагбаумом управляет не автоматика, а оператор, который откажется пропустить спецтехнику внутрь.

Кроме шлагбаумов жертвами нововведений могут стать деревья и другие насаждения, мешающие проезду пожарных.

Мнения экспертов

Эксперты не увидели проблем в новых противопожарных правилах для легально установленных шлагбаумов. Те дворовые шлагбаумы, которые устанавливаются по закону, обеспечиваются диспетчерским обслуживанием круглосуточно и без выходных. Исключение составляют только многоквартирные дома, в которых есть консьержи или собственная круглосуточная охрана. Тогда они обеспечивают открытие шлагбаумов.

Сейчас четких требований по диспетчеризации шлагбаумов нет. Но есть необходимость обеспечить беспрепятственный проезд оперативным и аварийным службам. Обеспечить это можно только с помощью диспетчеризации или при наличии собственной охраны. Раздать брелки от шлагбаумов представителям этих служб, конечно, невозможно. Никто не знает, какая "скорая" приедет на вызов. Но компании, которые устанавливают шлагбаумы и обеспечивают их удаленную диспетчеризацию за отдельную плату. Так, чтобы только обеспечить проезд оперативных и аварийных служб, с постоянным видеонаблюдением за шлагбаумом, диспетчеризация обойдется в 2500 рублей в месяц. Для многоквартирного дома не так уж и много.

Как отметил автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто, гораздо больше проблем создают машины, припаркованные во дворах вдоль домов. Даже на легковушке между ними с трудом можно протиснуться. А что говорить о пожарной вышке? Зачастую даже те специально выделенные места для такой техники, как правило, заставлены.

- Проблема в том, что количество автомобилей увеличивается, а количество парковочных мест регулярно сокращается. Мне вообще не нравится эта идея со шлагбаумизацией дворов, но это при дефиците парковок единственное решение. И, конечно, доступ во дворы для пожарных, скорых и полиции должен быть свободен, - говорит Игорь Моржаретто.

"Никаких технических проблем с реализацией этого документа не возникнет, - сообщили корреспонденту "РГ" в одной из крупнейших на столичном рынке компании по установке уличных шлагбаумов. - В настоящее время все устанавливаемые в Москве шлагбаумы подключены к проекту "Умный шлагбаум", в рамках которого транспорт всех специальных и оперативных служб (скорая помощь, МЧС, полиция) получит доступ к общему мобильному приложению. С помощью этого приложения они смогут беспрепятственно заезжать на служебных автомобилях в любой московский двор.

Шлагбаумы можно будет открывать буквально "в один клик". У каждой бригады скорой помощи, пожарного расчета и полицейского патруля появится личный кабинет в мобильном приложении. Благодаря чему в базе сохранятся данные о том, кто именно и когда открыл тот или иной шлагбаум.

Таким образом, посторонние не должны получить доступ к системе.

Постепенно все московские шлагбаумы будут подключены к этой системе, но затем и регионы должны постепенно перенять этот опыт".

Подготовили Иван Петров, Владимир Баршев

Опыт

В Москве каждый год закрываются шлагбаумами сотни дворов. Проблему доступа спецслужб в такие "закрытые" дворы в столице решили давно - у большинства шлагбауова есть кнопка вызова консьержа или диспетчера, который и запускает машины "скорой помощи", пожарных и т.д. Убедиться в том, что кнопку действительно нажали врачи или полицейские, диспетчер может через видеокамеру. Так что на абсолютное большинство москвичей, живущих за шлагбаумами, новые правила пожарной безопасности вряд ли как-то повлияют, рассказала "РГ" адвокат Наталья Тарасова. "По сути, нововведения коснутся только жителей тех домов, которые оборудованы шлагбаумами без связи с диспетчерами и с индивидуальными чипами, - объяснила она. - Им придется либо переустанавливать шлагбаумы, либо обеспечивать пожарных чипами, но на практике это будет довольно проблематично. Вероятно, какие-то дома и вовсе откажутся от шлагбаумов, так как иначе им будет грозить штраф".

Напомню, установка шлагбаумов во дворах в Москве регламентирована отдельным постановлением столичного правительства N 428-ПП. Власти приняли его в 2013 году - острая потребность в ограждениях возникла тогда из-за внедрения в городе платной парковки. Многие автомобилисты, не желая платить за стоянку, начали парковаться во дворах, что не понравилось местным жителям. В 2015 году столичные власти начали выделять субсидии на установку шлагбаумов - сначала давали по 50 тысяч рублей на одно устройство, претендовать могли только жители районов в зоне платной парковки. Но в 2018 году размер субсидии увеличили вдвое - до 100 тысяч рублей, а право на нее получили все жители "старой" Москвы. А в этом году поставить шлагбаумы за счет города могут уже и жители ТиНАО.

Подготовил Александр Мелешенко