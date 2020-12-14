Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу

Санта-Клаус не может заразиться коронавирусом, а потому ничто ему не помещает доставить подарки детям. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Мы поговорили с Санта-Клаусом, и мы можем заверить всех детей мира, что он невосприимчив к COVID-19 и готовится, чтобы доставить всем подарки. Мы коротко поболтали с ним. Он здоров. Миссис Клаус тоже чувствует себя хорошо", - поведала представитель ВОЗ. По ее словам, организация уже договорилась с рядом правительств, чтобы Санта-Клаусу позволили пересекать воздушные границы, несмотря на все введенные ограничения.

"Можете лечь пораньше спать в ночь перед Рождеством и не волноваться - Санта-Клаус сможет к вам прийти", - отметила ван Керкхове.

Она также напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, соблюдения дистанции и других правил, введенных для борьбы с коронавирусом.