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14.12.2020 21:56
Рубрика: В мире

Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу

Текст: Юрий Когалов

Санта-Клаус не может заразиться коронавирусом, а потому ничто ему не помещает доставить подарки детям. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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"Мы поговорили с Санта-Клаусом, и мы можем заверить всех детей мира, что он невосприимчив к COVID-19 и готовится, чтобы доставить всем подарки. Мы коротко поболтали с ним. Он здоров. Миссис Клаус тоже чувствует себя хорошо", - поведала представитель ВОЗ. По ее словам, организация уже договорилась с рядом правительств, чтобы Санта-Клаусу позволили пересекать воздушные границы, несмотря на все введенные ограничения.

"Можете лечь пораньше спать в ночь перед Рождеством и не волноваться - Санта-Клаус сможет к вам прийти", - отметила ван Керкхове.

Она также напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, соблюдения дистанции и других правил, введенных для борьбы с коронавирусом.

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