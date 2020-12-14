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14.12.2020 01:14
Рубрика: Спорт

Чужие медали

Россияне обновили свой антирекорд по количеству гонок кряду без пьедестала
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Третий этап Кубка мира-2020/2021 по биатлону стал историческим для сборной России. Увы, не в лучшем смысле этого слова. В австрийском Хохфильцене наши обновили свой антирекорд по количеству гонок подряд без медалей. Предыдущий составлял 28 гонок и был установлен в сезоне 2019/2020 еще при прежнем президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчеве. При нем же началась и новая антирекордная серия, которая к моменту окончания этапа в Хохфильцене достигла уже 33 гонок.

Любопытный факт: предыдущая серия стартовала после побед Александра Логинова в декабре прошлого года и завершилась его же "золотом" в спринте на чемпионате мира-2020 в Антерсельве. Нынешняя безмедальная серия началась на том же чемпионате мира после "бронзы" в гонке преследования того же Логинова. То есть кроме логиновских успехов похвастать нашей команде особо и нечем.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Норвежка Рейселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

А в этом сезоне у лидера сборной России дела идут не очень. В Хохфильцене Александр стал 20-м в спринте и 21-м в пасьюте. В спринте Логинов оказался абсолютно лучшим среди россиян, в гонке преследования выше него поднялись Евгений Гараничев (14-й) и Матвей Елисеев (19-й). По иронии судьбы, именно Логинов, заехав на штрафной круг после последнего огневого рубежа в эстафете, лишил наших самого реального шанса прервать серию без медалей. В итоге, наши, как и неделю назад, четвертые. А выиграли шведы.

Ну а в личных гонках балом правят норвежцы и французы. Спринтерскую выиграл Йоханнес Дале, преследование - Кентен Фийон-Майе. В общем зачете все также лидирует другой норвежский Йоханнес Бе.

У женской сборной России в отличие от мужской явного лидера в команде и не было. Ждали, что эту ношу может взвалить на свои плечи Светлана Миронова, но отрезвляющими стали результаты спринта, где россиянка финишировала лишь с 73-м временем и не отобралась в пасьют. Лучшей из наших в спринтерской гонке оказалась Ульяна Кайшева (18-е место), в преследовании - Наталья Казакевич (14-е). Увы, не оправдалась надежда и на эстафету: лишь восьмое место.

Пока нам остается радоваться за других. Спринт в Хохфильцене выиграла белоруска Динара Алимбекова. Она же стала второй в пасьюте, уступив первую строчку норвежке Марте Ройселан. Скандинавка возглавляет и общий зачет Кубка мира.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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