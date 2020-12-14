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14.12.2020 09:00
Рубрика: Власть

Счетная палата раскритиковала законопроект об охоте вблизи городов

Текст: Алексей Дуэль
Счетная палата выступила против законопроекта, который разрешал охоту в лесах зеленых зон и на сельхозугодьях вблизи населенных пунктов. Такие поправки в Лесной и Земельный кодексы были подготовлены для рассмотрения Госдумой, сообщила пресс-служба контрольного органа.
Фото: Илья Тимин / РИА Новости Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Инициаторы законопроекта предлагают отменить действующую сейчас норму, которая запрещает использовать земли сельскохозяйственного назначения на расстоянии до 30 км от границ населенных пунктов в каких-либо целях, не связанных с агропромышленным комплексом.

"Это может препятствовать целевому использованию сельхозучастков, занятых многолетними насаждениями (сады, виноградники и т.п)", - обосновали свое несогласие в Счетной палате.

Единственное исключение, которое и так предусматривает закон - строительство и поддержание линейных объектов: дорог, линий электропередач, газопроводов и т. п.

Так же негативно в контрольном органе отнеслись и к идее проводить охоту в лесах, расположенных в зеленых зонах. Аудиторов не убедила даже оговорка, что при организации охоты будут исключены вырубка древесины и создание какой-либо инфраструктуры.

Фото: Архив Игоря Чуланова
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"Леса, расположенные в зеленых зонах, относятся к категории защитных лесов, которые выделяются для защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды, - напомнили в Счетной палате. - Предлагаемая законопроектом возможность осуществления в таких лесах деятельности в сфере охотничьего хозяйства не соответствует их целевому назначению, полезным функциям и не способствует сохранению и восстановлению окружающей среды".

Кроме того, в ведомстве напомнили, что охота связана с использованием оружия. Поскольку зеленые зоны находятся в непосредственной близости от населенных пунктов, возникает реальная опасность для жизни и здоровья местного населения.

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