14 декабря начался двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину (БиГ), официальная часть которого началась со встречи в Восточном Сараево с председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком, главой боснийского Совета министров Зораном Тегелтией, а также высокопоставленными представителями Республики Сербской (РС) - президентом и премьер-министром сербского энтитета Желькой Цвиянович и Радованом Вишковичем, председателем Народной Скупщины РС Неделько Чубриловичем, депутатами парламентской ассамблеи БиГ - Небойшей Радмановичем и Николой Шпиричем.

В ходе пресс-конференции Милорад Додик назвал Сергея Лаврова большим другом Республики Сербской и всего сербского народа, попросил того передать огромный привет президенту Российской Федерации Владимиру Путину, усилия которого на международной арене по обеспечению стабильности и безопасности здесь высоко ценят. Политик заверил собравшихся, что РС не намерена интегрироваться в НАТО и присоединяться к санкция против РФ, а также сообщил о проработке вопроса об открытии канцелярии посольства России в Баня-Луке. "Сегодня Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую, и только завтра начнется его визит в Боснию и Герцеговину", - поделился своим впечатлением председательствующий в Президиуме БиГ.

В свою очередь российский министр обозначил особые дружественные связи между РФ и РС, обратил внимание на расширяющуюся географию побратимских контактов между административными и муниципальными образованиями, успешное развитие сотрудничества в экономической и энергетикой сферах, а также в области культуры, что отражается в популяризации здесь изучения русского языка и возведении в Баня-Луке русско-сербского храма и центра духовного воспитания в память о семье Императора Николая II.

Икона, подаренная Милорадом Додиком Сергею Лаврову. Фото: автор: агентство Срна

Символично, что визит российского министра иностранных дел пришелся на 14 декабря - 25-ю годовщину со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация. В этой связи Сергей Лавров и Милорад Додик вновь повторили важный тезис о недопустимости и опасности пересмотра Дейтона, который уже на протяжении четверти века успешно обеспечивает мир, безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом. Собеседники отметили, что в Мирном соглашении прописаны особенности внутренней организации БиГ, закреплено конституционное положение двух энтитетов, разграничены сферы ответственности уровней власти, гарантирован равноправный статус трех государствообразующих народов, предусмотрена выверенная схема реализации ими своих национальных прав, вплоть до вето по особо важным вопросам. "Покушаться на эти фундаментальные постулаты - значит подрывать основы государственности Боснии и Герцеговины", - предупредил российский министр.

Между тем, по информации агентства Срна, Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону, найденную под Луганском, которая была создана около 300 лет назад.