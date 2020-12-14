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Сериал "В Филадельфии всегда солнечно" побил полувековой рекорд

Новости
    14.12.2020, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Комедия "В Филадельфии всегда солнечно" (It's Always Sunny in Philadelphia) идет на рекорд. Как передает THR, телеканал FX только что продлил шоу с Дэнни Де Вито сразу до восемнадцатого сезона. Причем еще до премьеры пятнадцатого.

Фото: kinopoisk.ru
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Таким образом, "Филадельфия" побивает достижение ситкома "Приключения Оззи и Харриет", державшееся почти 55 лет, - четырнадцать сезонов на экранах.

При этом создатель шоу Роб Макэлхенни, он же - исполнитель одной из главных ролей, Мака, заверил, что их команда готова заниматься проектом "хоть вечно" - тут дело лишь за зрителями.

It's Always Sunny in Philadelphia выходит с лета 2005-го. В центре истории - группа довольно несуразных и морально нечистоплотных граждан из Филадельфии, пытающихся удержать на плаву свой убыточный ирландский паб. Де Вито играет приемного отца совладельцев заведения.

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