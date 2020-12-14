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14.12.2020 03:37
Рубрика: В мире

Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В большинстве стран Европы траты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

Фото: Elena Ara Oliver / Istockphoto
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Как свидетельствует исследование РИА Новости, первое место в рейтинге занял Люксембург, жители которого тратят на покупку продуктов 8,4% своих расходов. Далее идут Нидерланды и Великобритания с 10,6%. В пятерку лидеров вошли также Ирландия (11,5%) и Германия (11,7%). В целом, по данным экспертов, верхнюю часть списка заняли экономически развитые западноевропейские страны.

Россия находится на 31 месте - в 2019 году россияне направляли на еду 29,7% своих потребительских расходов. В сравнении с предыдущим годом эта цифра снизилась на 0,5%. При этом эксперты отмечают, что в разных субъектах РФ доля затрат на еду существенно варьируется.

В нижней части рейтинга оказались жители стран бывшего СССР и государств Восточной Европы, у которых самая существенная доля расходов на продукты питания. На Украине и в Молдавии более 40%, а в Казахстане - 49,4%.

Эксперты также проанализировали расходы европейцев на досуг и культуру. Лидерами стали Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Россия по доле таких трат находится в верхней части списка европейских государств с 8,4%.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса внесла коррективы в распределение новогодних расходов россиян. По сравнению с прошлым годом граждане РФ планируют сократить траты на подарки с 45% до 40%, увеличив расходы на новогоднее застолье с 41% до 44%. На празднование приближающегося Нового года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей, что сравнимо с показателями прошлого года.

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