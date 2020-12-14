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14.12.2020 20:02
Рубрика: Власть

Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет

Текст: Галина Мисливская
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с применением оружия. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы. Изменения коснутся статьи 213 "Хулиганство" Уголовного кодекса (УК) РФ​​​.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В действующей редакции этой статьи хулиганство с применением оружия фигурирует в части 1 и за него предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: istock
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Учитывая большую общественную опасность использования оружия либо предметов в его качестве, Дмитрий Вяткин предлагает перенести этот квалифицирующий признак в более "тяжкую" часть 2 тоже статьи.

Таким образом, вооруженное хулиганство приравнивается к грубому нарушению порядка группой лиц по предварительному сговору.

Виновных накажут штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет. В качестве санкции по этой части статьи 213 УК РФ используются также принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.

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