США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400

США ввели санкции в отношении ряда турецких чиновников за покупку Турцией российских систем С-400. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты неоднократно давали Турции понять, что покупка системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники и персонала США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности ", - заявил Помпео. Он отметил, что Анкара является ценным союзником и важным партнером Вашингтона в области региональной безопасности. "Мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400", - заявил госсекретарь США.

Чтобы подтолкнуть Анкару к отказу от С-400, администрация США и решила ввести санкции. Ограничительные меры, как передает ajc.com, коснулись Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты. Управление лишается возможности брать кредиты и ссуды в США, приобретать различные лицензии.

"Сегодняшние действия посылают ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России", - отметил Помпео​​​.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с усилением санкционной риторики в отношении Анкары со стороны Вашингтона и Брюсселя. "Меры против Турции не остановят наши попытки защитить наши права", - отметил турецкий лидер. По его словам, вместо ограничительных мер Анкара ожидает от ЕС выполнения обещания по вступлению республики в Евросоюз, а от США - поддержки в вопросе борьбы с терроризмом в регионе.