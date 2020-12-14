Новости

Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России 10:25
Два российских фильма завоевали Гран-при фестивалей в Германии и Италии 10:18
Суд по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции украинской судоходной компании 10:00
В Японии выбрали иероглиф 2020 года 09:53
В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля 09:33
В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях 09:28
В Хабаровский край доставили вторую партию вакцины от COVID-19 09:25
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку 09:23
Елизавета II отложила запись традиционных поздравлений из-за Brexit 09:15
Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП в Сургуте 09:12
Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний 08:52
В Петербурге замедлилось распространение COVID-19 08:49
Боец ММА Исмаилов победил Штыркова на турнире АСА в Москве 08:42
Суд отпустил домой свердловчанку, которая держала дочь в шкафу 08:37
В какие города хотят поехать в командировку россияне 08:02
Наталья Сергунина: Москвичам стали известны первые результаты работы благотворительного сервиса на mos.ru 08:00
Трамп отказался делать прививку от коронавируса 07:40
Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках 07:34
Один человек погиб при столкновении двух контейнеровозов в Китае 07:15
Пожар произошел в пятиэтажке на юго-западе Москвы 07:08
В Нидерландах с 14 декабря ужесточат меры изоляции 06:57
Власти Малайзии сократили срок карантина при въезде в страну 06:31
В Корее из-за птичьего гриппа уничтожено свыше пяти миллионов кур 06:24
Венесуэла ограничила авиасообщение с двумя странами из-за COVID-19 06:20
В Приморье закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Суд по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции украинской судоходной компании

Текст: Александр Проценко

Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБа.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
ВЭБ намерен взыскать зарубежные активы Украины за потерю "дочки"

То есть юридически это арест украинской собственности по российскому запросу. Арест стал результатом вынесения 10 апреля Стокгольмским арбитражем решений, обязавших Украину возместить расходы, которые ВЭБ понес в ходе споров о дочернем банке. В частности, Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка ВЭБ.РФ Проминвестбанк (ПИБ).

"Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража, - сказано в сообщении. А потому 15 октября 2020 года Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО".

Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ Отношения России и Украины

Главное сегодня

Росавиация представит дополнительные меры поддержки авиакомпаний
Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках
Эксперт: Ни один регион России не находится в красной зоне по COVID-19
Умер знаменитый автор шпионских романов Джон ле Карре
Выявлена ухудшающая течение COVID-19 особенность иммунитета
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря