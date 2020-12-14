Суд по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции украинской судоходной компании

Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБа.

То есть юридически это арест украинской собственности по российскому запросу. Арест стал результатом вынесения 10 апреля Стокгольмским арбитражем решений, обязавших Украину возместить расходы, которые ВЭБ понес в ходе споров о дочернем банке. В частности, Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка ВЭБ.РФ Проминвестбанк (ПИБ).

"Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража, - сказано в сообщении. А потому 15 октября 2020 года Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО".