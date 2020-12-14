Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор мужчине, решившему продать подержанную "радионяню" - видеорегистратор для наблюдения за малолетним ребенком.

Решение принципиально важное, так как закрепляет крутой поворот в судебной практике: суды стали уверенно оправдывать граждан, обвиняемых в использовании "шпионской" аппаратуры.

Несколько лет назад возникла опасная тенденция: правоохранители начали активно заводить уголовные дела на людей, покупавших или продававших слишком умные гаджеты. Претензия состояла в том, что аппаратура могла скрытно снимать и записывать, а значит, теоретически попадала под определение шпионской. Подвести под статью могла, например, китайская ручка со встроенной видеокамерой. Или трекер для домашнего животного.

На пике волны "шпионских" процессов в стране было осуждено за гаджеты с секретом 257 человек. Оправдательных приговоров же было только 2, это 0,77 процента. Таковы были шансы защитить свое честное имя у человека, оказавшегося на скамье подсудимых, скажем, из-за китайского брелока с видеорегистратором.

Проблема состояла в том, что статья 138.1 УК "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" была сформулирована достаточно широко. А бытовая техника шагнула настолько далеко вперед, что под судом, теоретически, мог оказаться любой владелец смартфона. Так что был большой риск, что две с половиной сотни осужденных за год - далеко не предел.

"Среди населения пользовались огромной популярностью всевозможные аксессуары - главным образом авторучки и часы - с функциями скрытой аудио- и видеозаписи. По всей стране возбуждалось просто огромное количество уголовных дел, - рассказывает адвокат Сергей Колосовский. - Криминализации ситуации способствовало то, что такого рода товары свободно приобретаются через различные торговые сети. Полиции оставалось лишь отслеживать покупателей. Но, в отличие от ряда других неудачных инициатив в сфере уголовного судопроизводства, ситуация со статьей 138.1 УК разрешилась почти волшебным образом".

Мужчина купил видеорегистратор "радионяню", чтобы наблюдать за своим ребенком. Это законно

Переломным стало дело курганского фермера, который приобрел JPS-трекер для наблюдения за коровой. Правоохранители, отследив покупку по почте, возбудили уголовное дело и в декабре 2017 года направили его в суд. История вызвала широкий резонанс. Вопрос об этой ситуации был задан на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину. Глава государства ответил, что не понимает суть претензий к фермеру.

После поручения президента уголовное дело в отношении фермера было прекращено, а в правоприменительную практику внесены существенные коррективы. Сначала пленум Верховного суда РФ сделал специальное разъяснение, что не образует состава преступления приобретение бытовой техники с функциями фиксации информации, если она нужна для обеспечения безопасности лица, его имущества и членов семьи. А затем были внесены изменения и в УК. Поправки вступили в силу летом прошлого года. Однако скептики опасались, что новые нормы тоже недостаточно конкретны и дают простор воображению правоохранителей. Поэтому крайне важно было посмотреть, как сложится практика.

Адвокат Сергей Колосовский отмечает, что после изменений применение данной статьи УК практически сошло на нет. Сейчас Второй кассационный суд закрепил практику. Высокая инстанция отметила, что гражданин использовал гаджет для личных нужд. Родитель вправе следить за своим ребенком. А причиной продажи гаджета послужило неудобство использования. То есть у человека не было умысла ни собирать секретную информацию, ни продавать "жучки" охотникам за чужими секретами. А значит, мужчина невиновен. Уголовная же ответственность наступает, если аппаратура использовалась для тайной слежки за чужими. Или подсудимый специально продавал ее тем, кто охотится за тайнами. Именно на такие правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие суды.