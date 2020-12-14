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14.12.2020 19:37
Рубрика: Экономика

Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе

Текст: Максим Макарычев

Американские технологические гиганты, которые контролируют доступ и данные к своим платформам, могут быть оштрафованы до 10 процентов их годового оборота в Европе за нарушение антимонопольных правил, направленных на ограничение их власти, сообщил в понедельник источник в штаб-квартире ЕС. Речь идет об Amazon.com, Apple, Facebook и подразделении Alphabet Google.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Предлагаемые меры, как ожидается, будут объявлены главой ЕС по цифровым технологиям Тьерри Бретоном и комиссаром ЕС по антимонопольному законодательству Маргрет Вестагер во вторник, сообщает Reuters. Правила, известные как "Закон о цифровых рынках", устанавливают список того, что можно и чего нельзя делать на рынке услуг онлайн-монополиям, чтобы обеспечить равные условия для соперников и пользователей. Они в некоторых случаях обязаны делиться определенными видами данных с конкурентами и регулирующими органами, в то время как такие практики, как использование компаниями своих собственных услуг, могут быть запрещены.

Бретон ранее заявлял, что технологическим гигантам необходимо приказать изменить свою практику или даже заставить разделить свой европейский бизнес за неоднократные нарушения антимонопольных правил. По данным источников агентства, критериями для классификации таких компаний как монополистов, скорее всего, будут количество общих пользователей, индивидуальных или бизнес-пользователей на общеевропейском уровне, присутствие компании как минимум в двух бизнес-секторах и ее доходы.

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