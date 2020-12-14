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14.12.2020 14:00
Рубрика: Общество

TikTok назвал главные тренды и любимых героев 2020 года

Текст: Мария Шепталова

Популярная платформа TikTok подводит итоги уходящего года и предлагает вспомнить самые яркие моменты, героев и тренды, которые отозвались в сердцах миллионов пользователей в России.

Фото: 【公式】日テレNEWS
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TikTok гордится своей атмосферой абсолютного творчества и свободы самовыражения, где ничто не мешает авторам видео демонстрировать все грани своего таланта. В число вирусных видеороликов вошли видео на самую разную тематику: семья, животные, автомобили и, конечно, творчество в самых разных ипостасях. Лидером стал искренний и трогательный ролик от Рахима Абрамова, в котором он проводит время со своей очаровательной бабушкой.

Музыкальный рейтинг возглавил молодой исполнитель RAKHIM. Главные музыкальные провокаторы 2020 года - группа Little Big - заняли лишь четвертое место. В топ-10 также вошли Егор Крид, Karna.val, Джаро & Ханза и Rauf & Faik. Самыми популярными знаменитостями в TikTok стали телеведущие Настя Ивлеева и Андрей Малахов, исполнители Егор Крид, Клава Кока и Филипп Киркоров.

В уходящем непростом году пользователи с большой охотой вовлекались в социальные инициативы на платформе, активно принимали участие в образовательных и познавательных кампаниях. Однозначно, главными героями года стали врачи: пользователи смогли не только выразить им благодарность в формате коротких видеороликов, но и помочь TIkTok сделать пожертвование в размере 25 миллионов рублей на нужды медицинских работников, приняв участие в кампании #спасибомедикам.

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ в этом году прошла в том числе и в TikTok. Пользователи смогли принять участие в кампании #ДеньДобра и узнать больше о волонтерском движении в России. Тройку лидеров замыкает проект #КультурныйTikTok, который был организован совместно с Министерством культуры РФ и порталом "Культура.РФ". Пользователи смогли присоединиться к онлайн-турам и познакомиться с экспозициями ведущих музеев страны.

Общество СМИ и соцсети

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