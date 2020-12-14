Трамп пообещал продолжить судебные тяжбы по нарушениям на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на президентских выборах. Об этом американский лидер заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел по отдельным штатам", - заявил Трамп, отметив, что его команда по возможности будет ускорять этот процесс. По словам хозяина Белого дома, он беспокоится о том, что к власти придет нелегитимный президент, пишет ТАСС.

Напомним, в США третьего ноября состоялись президентские выборы, на которых соперником действующего президента был демократ Джо Байден. Дональд Трамп не признает предварительных итогов. Он не раз выступал с заявлениями о масштабных подтасовках и фальсификации.

Члены коллегии выборщиков должны собраться 14 декабря в столицах своих штатов и провести собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.