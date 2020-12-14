Трамп: В США сделали первую прививку от коронавируса

В США началась вакцинация от коронавируса. Как сообщил президент США Дональд Трамп, в стране была сделана первая прививка. "Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляет мир!" - написал он на своей странице в Twitter.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в конце прошлой недели дало добро на применение вакцины, разработанной Pfizer/BioNTech. Сертификация препарата прошла по ускоренной схеме. К сегодняшнему дню вакцина должна была поступить в 145 медицинских центров, которые имеют специальное оборудование для ее хранения (требуются очень низкие температуры).

Как ожидается, американских чиновников, выполняющих чрезвычайно важные функции в трех ветвях власти, будут прививать в течение ближайших 10 дней поочередно, чтобы они не испытывали возможные побочные эффекты одновременно. "Американцы должны быть уверены в том, что они получают такую же безопасную и эффективную вакцину, как и должностные лица высокого ранга по рекомендации специалистов в области здравоохранения и руководства национальной безопасности", - отметили в Совете национальной безопасности при Белом доме.

А вот сам Трамп не планирует в ближайшее время делать прививку от нового коронавируса. "Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы вакцинации всего населения страны, если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку. Я не планирую сейчас делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать ее в подходящее время", - отметил он.