Трамп: В США сделали первую прививку от коронавируса

Новости

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
Появился трейлер датского триллера Netflix "Равноденствие" 16:57
Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена 16:40
В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых 16:22
Путин рассказал о смысле жизни 16:22
В Новороссийске нашли тело убийцы девушки и ее девятилетнего брата 16:18
На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей 16:08
Мишустин снизил финансирование туристического кешбэка 16:06
ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42% 16:05
Прокуратура запросила для Олега Соколова 15 лет строгого режима 16:04
Делегация Госдумы посетит Южную Корею 27-28 декабря 15:56
На Урале ужесточили статью обвинения женщине, прятавшей дочь в шкафу 15:43
Медведев поддержал идею увековечить память врачей, погибших на посту 15:36
В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова 15:35
На Урале от коронавируса скончалась 94-летняя звезда Instagram 15:33
Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 18:06
Рубрика: В мире

Трамп: В США сделали первую прививку от коронавируса

Текст: Юрий Когалов
В США началась вакцинация от коронавируса. Как сообщил президент США Дональд Трамп, в стране была сделана первая прививка. "Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляет мир!" - написал он на своей странице в Twitter.
Фото: HANS LUCAS/ REUTERS Фото: HANS LUCAS/ REUTERS
Фото: HANS LUCAS/ REUTERS

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в конце прошлой недели дало добро на применение вакцины, разработанной Pfizer/BioNTech. Сертификация препарата прошла по ускоренной схеме. К сегодняшнему дню вакцина должна была поступить в 145 медицинских центров, которые имеют специальное оборудование для ее хранения (требуются очень низкие температуры).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Как ожидается, американских чиновников, выполняющих чрезвычайно важные функции в трех ветвях власти, будут прививать в течение ближайших 10 дней поочередно, чтобы они не испытывали возможные побочные эффекты одновременно. "Американцы должны быть уверены в том, что они получают такую же безопасную и эффективную вакцину, как и должностные лица высокого ранга по рекомендации специалистов в области здравоохранения и руководства национальной безопасности", - отметили в Совете национальной безопасности при Белом доме.

А вот сам Трамп не планирует в ближайшее время делать прививку от нового коронавируса. "Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы вакцинации всего населения страны, если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку. Я не планирую сейчас делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать ее в подходящее время", - отметил он.

В мире США Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования