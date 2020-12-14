Транспортная отрасль восстановит объемы ближе к лету

Подводя итоги уходящего года в транспортной сфере, отраслевые эксперты констатируют заметное снижение объемов перевозок.

Однако умеренный оптимизм сопровождает прогнозы на ближайший период - постепенное восстановление отрасли может начаться уже в середине 2021-го. Точками роста станут внутрироссийские перевозки и транзит. К такому выводу пришли участники XVIII Международной онлайн-конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство".

Согласно оценке Института проблем естественных монополий, за 11 месяцев 2020 года погрузка на сети РЖД составила 1,1 миллиарда тонн, что на 3 процента меньше, чем за тот же период 2019-го. Абсолютным лидером по падению стал уголь. "Провал случился во время первой волны COVID и у нас, и в мире. Затем мы наблюдали некоторую стабилизацию и сейчас опять видим снижение показателей", - отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.

Снижение идет также в сегменте высокомаржинальных нефтяных грузов. Более или менее стабильно проявил себя сегмент перевозки строительных и контейнерных грузов, железной руды. В погрузке зерна хотя и был зафиксирован рост, но базировался он на низкой базе прошлого года и хорошем урожае нынешнего.

По словам Владимира Савчука, падение объемов грузоперевозок не могло не отразиться на финансовом самочувствии транспортных компаний. Так, экспресс-оценка за 11 месяцев свидетельствует, что потери выручки от сокращения грузовой базы со стороны "РЖД" составили 41 миллиард рублей. Убыток операторских компаний - 14 миллиардов, вагоностроителей -около 80 миллиардов. Выпуск вагонов в 2020 году составит более 55 тысяч единиц. Это больше, чем прогнозировали в минпромторге (40 тысяч), но на 27,8 процента меньше, чем было выпущено в 2019 году. Это привело к значительному снижению доходов вагоностроителей.

Однако не все итоги года омрачены влиянием пандемического фактора. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, "по этому году нам удается сохранить уровень грузооборота практически на уровне прошлого года с незначительным снижением за счет резкого сокращения перевалки сырой нефти (минус 17 процентов). По другим грузам происходит рост. Это и уголь, и контейнеры, руда, зерно и другие номенклатуры. В целом, можно говорить, что уходящий год сложился более- менее успешно".

По его словам, ключевой точкой роста и дальнейшего наращивания грузовой работы всей транспортной отрасли становится транзит. "Перспективы развития транспортных услуг РФ мы связываем с развитием транзитных возможностей страны, что отражено в Транспортной стратегии РФ. Реализовать неоспоримое географическое преимущество мы можем, только создав логистический продукт на современной цифровой платформе. Он должен объединить всех участников транспортного процесса, включая контролирующие органы на самых критических для транспорта точках, где осуществляется пересечение госграницы и перегрузка с одного вида транспорта на другой", - отметил исполнительный директор АСОП.

Такой продукт, считает эксперт, поможет портовикам задействовать существующие резервы (более 15 процентов) пропускной способности по перевалке возрастающего объема транзитных грузов в контейнерах. В появлении единой цифровой платформы заинтересованы и операторы морских терминалов, которые сегодня развивают портовую инфраструктуру на Северо-Западе, в Дальневосточном и Южном бассейнах.

При этом, как считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, такой логистический продукт должен быть ориентирован на глобальный рынок перевозок. "Ни один зарубежный порт и ни одна иностранная перевозочная компания не будут работать на цифровой платформе для внутрироссийских перевозок. Так что вопрос стоит о создании независимой платформы с использованием блокчейна и распределенным доступом, которая была бы приемлема для международных игроков", - подчеркивает эксперт.

На фоне все возрастающей роли транзита участникам отечественного транспортного рынка стоит учитывать и грядущие в долгосрочной перспективе структурные и технологические изменения самого перевозочного процесса, считает Владимир Косой. "На сегодня и в перспективе до 2025 года в основе перевозок у нас лежит уголь. И в этой части в среднесрочном прогнозе все выглядит позитивно, особенно на Восточном полигоне. Но за пределами этого периода уголь начнет уходить", - прогнозирует глава ЦЭИ. Поэтому стратегии развития транспортных компаний должны сместиться с экспортных перевозок на внутрироссийские. А это, в свою очередь, потребует пересмотра технологий работы на сети железных дорог. По мнению эксперта, объем перевозок между субъектами РФ в ближайшие пять лет будет только расти.

В целом экспертные прогнозы на следующий год и далее выглядят достаточно оптимистично. Однако восстановление рынка транспортных услуг следует ожидать ближе к третьему кварталу 2021- го. По оценкам замруководителя Росжелдора Сергея Гончарова, начало следующего года станет определяющим с точки зрения того, как пойдет восстановление экономики. "Сегодня мы видим, что операторы принимают решение отставлять вагоны, не задействованные в работе, не везти их в ремонт. С учетом возможного роста объемов перевозок в следующем году, мы можем увидеть желание одновременно отремонтировать большое количество вагонов, что также нужно предусматривать", - резюмировал Гончаров.