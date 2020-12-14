Турция вводит комендантский час на Новый год и первые числа января

На территории Турции в Новый год и первые числа января будет действовать комендантский час. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехчасового заседания кабинета министров.

По его словам, круглосуточный комендантский час начнет действовать в 21:00 31 декабря и завершится в 5:00 4 января, то есть все новогодние праздники. По мнению президента Турции, это необходимая мера для того, чтобы справиться с распространением коронавируса.

"Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее", - отметил Эрдоган, имея в виду круглосуточный комендантский час, который вводится в стране на выходных, а также приостановку работы ряда заведений, кафе, ресторанов, спортивных залов.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Турции коронавирусом заразились 1,8 миллиона человек, свыше 16 тысяч скончались от вызванных им осложнений. За последние сутки было отмечено почти 30 тысяч новых случаев - самый высокий показатель за все время, отмечают в минздраве республики.