Выборы президента Международной ассоциации бокса (АИБА) в онлайн-формате выиграл представитель России, глава вида спорта в нашей стране Умар Кремлев.

В острой конкурентной борьбе 38-лений Кремлев победил четырех своих зарубежных соперников - азербайджанца Сулеймана Микаилова, голландца Бориса ван дер Форста, марокканца Мохамеда Мустахсана и представителя Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анаса эль-Отаиба.

Таким образом, Кремлев на данный момент стал третьим россиянином, возглавляющим мировую федерацию по олимпийскому виду спорта, после Алишера Уманова (фехтование) и Владимира Лисина (пулевая и стендовая стрельба).

На своей новой должности Кремлеву предстоит решить множество проблем. Прежде всего это финансовые обязательства перед партнерами и восстановление доверия к АИБА у Международного олимпийского комитета.