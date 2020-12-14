Умер знаменитый автор шпионских романов Джон ле Карре

На 90-м году жизни в госпитале британского Корнуолла скончался знаменитый писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре. Классик шпионского жанра умер после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

У писателя осталось четверо сыновей и супруга Джейн. В заявлении семьи говорится, что смерть ле Карре не связана с коронавирусом. Причиной стала пневмония, сообщает The Guardian.

За свою писательскую карьеру Джон ле Карре опубликовал 25 романов, многие из которых стали бестселлерами. Они были переведены на 36 языков. Многие из них были экранизированы, в том числе, в Голливуде и в виде сериалов. Бывший сотрудник британской разведки, ле Карре хорошо знал темы и прототипов своих персонажей, которые были на передней линии невидимого фронта в годы холодной войны. Наибольшую известность ему принесли романы "Русский дом", "Шпион, выйди вон!" и "Шпион, вернувшийся с холода".

Его литературный агент Джонни Геллер назвал его "бесспорным гигантом английской литературы", который "определил эпоху холодной войны и бесстрашно говорил правду властям". "Мы больше не увидим ему подобных", - сказал Геллер в своем заявлении. Историк и писатель Саймон Себаг Монтефиоре назвал Ле Карре "титаном английской литературы" и сказал, что он "убит горем". Писатель-фантаст Роберт Харрис заявил, что ле Карре был "одним из великих послевоенных британских романистов" и "незабываемым, уникальным персонажем".

Джон ле Карре (настоящее имя - Дэвид Корнуэлл) родился 19 октября 1931 года в Англии. В 1937 году его отправили в интернат, когда его мать Олив (в девичестве Гласси) сбежала от его отца с агентом по недвижимости. Дэвиду сказали, что она умерла. Он выследил ее много лет спустя, они встретились на платформе железнодорожной станции Ипсвич. Этот сюжет обыгрывается в одном из его романов. Ле Карре изучал немецкий язык в Бернском университете в 1947-1948 годах. Молодой англичанин "правильного" социального происхождения - его дед был уважаемым политиков, почти свободно владеющий немецким языком, неизбежно попал в поле зрения Секретной разведывательной службы (SIS, известной как MI6), его завербовал сотрудник резидентуры в посольстве Британии в Берне. Вернувшись в Англию и учась в Оксфорде, он размещал свои рисунки в журнале Oxford Left и составлял досье для спецслужб на сокурсников, подозреваемых в деятельности левого толка. Ле Карре с беззаботной иронией вспоминал эти годы в "Совершенном шпионе", но считал, что коммунистическая подрывная деятельность представляет реальную опасность для Британии.

После двух лет преподавания в кузнице кадров британской дипломатии - Итонском университете, его перевели на работу в министерство иностранных дел. Сначала он работал в британской контрразведке MI5. А вскоре перевели на службу в MI6. В 1961 году он отправился на службу в посольство Британии в Бонне под прикрытием сотрудника министерства иностранных дел в качестве второго (политического) секретаря. Он не был заявлен как британский агент в BND (немецкая разведка). Во время своей командировки Дэвид Корнуэлл работал в отделе разведывательной документации, что дало ему доступ к файлам с информацией о работе секретной службы. Ему было под тридцать, когда он начал писать свои произведения - от руки, в маленьких красных карманных блокнотах, во время своего ежедневного путешествия на поезде из дома в Бакингемшире до штаб-квартиры MI5 в Лондоне.

Его первый роман "Призыв к мертвым" был опубликован в 1961 году. При этом он был вынужден взять псевдоним, поскольку чиновникам министерства иностранных дел не разрешалось публиковать книги под своим именем. В 1963 году его третий роман "Шпион, вернувшийся с холода", принес ему всемирную известность и позволил полностью посвятить себя писательству. Карьера Дэвида Корнуэлла в разведке закончилась в 1964 году после того, как его имя было одним из многих, переданных КГБ двойным агентом. Этот инцидент стал основой сюжетной линии в романе "Тинкер, Портной, Солдат, Шпион". Ле Карре оставил службу в разведке, но никогда не порывал с ней. Впрочем, офицеры разведки были недовольны тем, что писатель, в отличие от Флемминга, выставляет их чересчур мрачными людьми со сложным характером.

Как отмечает обозреватель ВВС Фрэнк Гарднер, который долгие годы общался с писателем, его романы были полной противоположностью гламурному колоритному миру Джеймса Бонда, изображенному его коллегой-писателем Яном Флемингом. Будь то мрачная реальность ожидания того, что агент вернется в Западный Берлин в фильме "Шпион, пришедший с холода" или унылый, серый мир МИ-6 времен холодной войны, который он описывает в романе "Тинкер, Портной, Солдат, Шпион". По словам критика, Ле Карре специально избавлялся от гламурного блеска, чтобы открыть мир полный интриг и несовершенных персонажей. Писатель был чрезвычайно плодовит, запомнится необычайным долголетием и способностью реагировать на новые вызовы времени.

В последние годы он писал о новых угрозах - наркоторговле, терроризме, подпольной торговле лекарствами. В его заключительном романе - "Бегущий в поле агентом", который был опубликован, когда писателю было 87 лет, есть сюжетная линия, основанная на тайном сговоре между американской администрацией и британскими спецслужбами с целью подрыва демократических институтов Европейского союза. "Это ужасно правдоподобно", - говорил сам ле Карре, который не принял Brexit и выступал против "развода Лондона с Европой".