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14.12.2020 08:00
Рубрика: В мире

Умер знаменитый автор шпионских романов Джон ле Карре

Текст: Максим Макарычев
На 90-м году жизни в госпитале британского Корнуолла скончался знаменитый писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре. Классик шпионского жанра умер после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.
Британский писатель Дэвид Корнуэлл также известный как Джон ле Карре. Фото: John MACDOUGALL / AFP Британский писатель Дэвид Корнуэлл также известный как Джон ле Карре. Фото: John MACDOUGALL / AFP
Британский писатель Дэвид Корнуэлл также известный как Джон ле Карре. Фото: John MACDOUGALL / AFP

У писателя осталось четверо сыновей и супруга Джейн. В заявлении семьи говорится, что смерть ле Карре не связана с коронавирусом. Причиной стала пневмония, сообщает The Guardian.

Фото: iStock
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За свою писательскую карьеру Джон ле Карре опубликовал 25 романов, многие из которых стали бестселлерами. Они были переведены на 36 языков. Многие из них были экранизированы, в том числе, в Голливуде и в виде сериалов. Бывший сотрудник британской разведки, ле Карре хорошо знал темы и прототипов своих персонажей, которые были на передней линии невидимого фронта в годы холодной войны. Наибольшую известность ему принесли романы "Русский дом", "Шпион, выйди вон!" и "Шпион, вернувшийся с холода".

Его литературный агент Джонни Геллер назвал его "бесспорным гигантом английской литературы", который "определил эпоху холодной войны и бесстрашно говорил правду властям". "Мы больше не увидим ему подобных", - сказал Геллер в своем заявлении. Историк и писатель Саймон Себаг Монтефиоре назвал Ле Карре "титаном английской литературы" и сказал, что он "убит горем". Писатель-фантаст Роберт Харрис заявил, что ле Карре был "одним из великих послевоенных британских романистов" и "незабываемым, уникальным персонажем".

Джон ле Карре (настоящее имя - Дэвид Корнуэлл) родился 19 октября 1931 года в Англии. В 1937 году его отправили в интернат, когда его мать Олив (в девичестве Гласси) сбежала от его отца с агентом по недвижимости. Дэвиду сказали, что она умерла. Он выследил ее много лет спустя, они встретились на платформе железнодорожной станции Ипсвич. Этот сюжет обыгрывается в одном из его романов. Ле Карре изучал немецкий язык в Бернском университете в 1947-1948 годах. Молодой англичанин "правильного" социального происхождения - его дед был уважаемым политиков, почти свободно владеющий немецким языком, неизбежно попал в поле зрения Секретной разведывательной службы (SIS, известной как MI6), его завербовал сотрудник резидентуры в посольстве Британии в Берне. Вернувшись в Англию и учась в Оксфорде, он размещал свои рисунки в журнале Oxford Left и составлял досье для спецслужб на сокурсников, подозреваемых в деятельности левого толка. Ле Карре с беззаботной иронией вспоминал эти годы в "Совершенном шпионе", но считал, что коммунистическая подрывная деятельность представляет реальную опасность для Британии.

После двух лет преподавания в кузнице кадров британской дипломатии - Итонском университете, его перевели на работу в министерство иностранных дел. Сначала он работал в британской контрразведке MI5. А вскоре перевели на службу в MI6. В 1961 году он отправился на службу в посольство Британии в Бонне под прикрытием сотрудника министерства иностранных дел в качестве второго (политического) секретаря. Он не был заявлен как британский агент в BND (немецкая разведка). Во время своей командировки Дэвид Корнуэлл работал в отделе разведывательной документации, что дало ему доступ к файлам с информацией о работе секретной службы. Ему было под тридцать, когда он начал писать свои произведения - от руки, в маленьких красных карманных блокнотах, во время своего ежедневного путешествия на поезде из дома в Бакингемшире до штаб-квартиры MI5 в Лондоне.

Его первый роман "Призыв к мертвым" был опубликован в 1961 году. При этом он был вынужден взять псевдоним, поскольку чиновникам министерства иностранных дел не разрешалось публиковать книги под своим именем. В 1963 году его третий роман "Шпион, вернувшийся с холода", принес ему всемирную известность и позволил полностью посвятить себя писательству. Карьера Дэвида Корнуэлла в разведке закончилась в 1964 году после того, как его имя было одним из многих, переданных КГБ двойным агентом. Этот инцидент стал основой сюжетной линии в романе "Тинкер, Портной, Солдат, Шпион". Ле Карре оставил службу в разведке, но никогда не порывал с ней. Впрочем, офицеры разведки были недовольны тем, что писатель, в отличие от Флемминга, выставляет их чересчур мрачными людьми со сложным характером.

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Как отмечает обозреватель ВВС Фрэнк Гарднер, который долгие годы общался с писателем, его романы были полной противоположностью гламурному колоритному миру Джеймса Бонда, изображенному его коллегой-писателем Яном Флемингом. Будь то мрачная реальность ожидания того, что агент вернется в Западный Берлин в фильме "Шпион, пришедший с холода" или унылый, серый мир МИ-6 времен холодной войны, который он описывает в романе "Тинкер, Портной, Солдат, Шпион". По словам критика, Ле Карре специально избавлялся от гламурного блеска, чтобы открыть мир полный интриг и несовершенных персонажей. Писатель был чрезвычайно плодовит, запомнится необычайным долголетием и способностью реагировать на новые вызовы времени.

В последние годы он писал о новых угрозах - наркоторговле, терроризме, подпольной торговле лекарствами. В его заключительном романе - "Бегущий в поле агентом", который был опубликован, когда писателю было 87 лет, есть сюжетная линия, основанная на тайном сговоре между американской администрацией и британскими спецслужбами с целью подрыва демократических институтов Европейского союза. "Это ужасно правдоподобно", - говорил сам ле Карре, который не принял Brexit и выступал против "развода Лондона с Европой".

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