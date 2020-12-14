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14.12.2020 04:29
Рубрика: В мире

В 27 районах Бангкока зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В понедельник, 14 декабря, в ряде районов столицы Таиланда уровень загрязнения воздуха в разы превысил допустимые нормы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
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"Индекс качества воздуха повышен до красного уровня (нездоровый) в 20 районах Бангкока. При норме в 50 пунктов он составляет от 153 до 173, что может негативно сказаться на здоровье людей из групп риска", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В шести районах города индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 195 до 300 пунктов. В одном из районов Бангкока уровень загрязнения воздуха находится на коричневом - опасном - уровне. Жителям рекомендуют не выходить не улицу.

В рейтинге стран с самым низким качеством воздуха Таиланд занимает шестое место. С декабря по апреля в королевстве практически отсутствуют ветра, а вся пыль и газы застаиваются в атмосфере, что тут же сказывается на чистоте и безопасности воздуха.

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