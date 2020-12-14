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14.12.2020 14:27
Рубрика: В мире

В Анталье ввели новые меры из-за роста числа случаев коронавируса

Текст: Константин Волков
В турецкой Анталье число выявленных случаев коронавируса удвоилось за последнюю неделю, из-за чего власти провинции предприняли дополнительные меры безопасности, сообщает турецкое издание Hurriyet.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее Анталья находилась в конце списка турецких регионов по уровню заболеваемости, однако, как считают эксперты, большое количество людей на улицах и прием гостей, участившийся в период ограничений, при которых закрыты кафе и рестораны, привело к росту числа случаев.

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В настоящее время в Анталье заполнено более 70 процентов коек в отделениях интенсивной терапии в больницах, из-за чего врачам приходится выделять дополнительные места. Так, в клинике университета Акдениз число мест в палате интенсивной терапии было увеличено с 23 до 30. Всего решено увеличить коечный фонд в таких палатах на 10 процентов.

Власти предприняли дополнительные меры безопасности. В частности, популярная улица Казым Озалп в центре города перекрыта полицейскими ограждениями, чтобы ограничить до 3500 человек количество одновременно находящихся там людей. Кроме того, сотрудники сил безопасности следят, чтобы прохожие носили маски и соблюдали дистанцию. Все скамейки перетянуты полосатыми лентами, чтобы люди не сидели на них. Увеличено число бригад полиции и жандармерии, патрулирующих город, в том числе и знаменитый городской пляж Конъялты протяженностью около десяти километров.

При этом в Турции в целом наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, об этом заявил днем ранее министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам, в Стамбуле, Измире и Коджаэли отмечен спад на 30 процентов, в Анкаре - на 40 процентов. По словам министра, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, действующим на всей территории страны в последние недели, включая запрет на выход из дома по ночам и в выходные дни.

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