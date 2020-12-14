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14.12.2020 19:54
Рубрика: В мире

В Британии выявили новый штамм коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Британские специалисты выявили новый штамм коронавируса, способный распространяться быстрее других. Об этом, как передает BBC, рассказал министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Наши генетики несколько дней назад обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первые исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем выявленные ранее", - отметил Хэнкок,

По словам министра, в стране отмечено уже свыше тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Однако пока ничто не указывает на то, что этот штамм чаще вызывает тяжелые формы заболевания. Эксперты полагают, что применяемая вакцина должна помочь справиться и с новым вариантом вируса, обратную ситуацию они называют "маловероятной".

Глава британского минздрава также сообщил, что собранные данные уже отправлены во Всемирную организацию здравоохранения.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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