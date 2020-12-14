В немецком городе Реннинген появился необычный вертеп. Как cообщила газета FAZ, в самом центре католического собора Святого Мартина, где прихожане рассчитывали увидеть традиционные фигурки Девы Марии, Младенца в яслях и, конечно же, рождественскую звезду, вместо этого установили гигантский макет... коронавируса.

Над ним больше месяца работала команда из десяти волонтеров. По словам настоятеля прихода Франца Питцаля, который все это придумал и лично выполнял монтировочные и малярные работы, он хотел "придать людям мужества в эти непростые дни". Недаром в центре модели поместили слова из Евангелия от Матфея "Не бойтесь!" Правда, огромный шар с шипами посреди собора выглядит довольно зловеще.

Так что задумку 84-летнего священника, давно известного любовью к экстравагантным для церковных стен инсталляциям на злобу дня, оценили не все. Тем временем католические и евангелические общины Германии срочно решают, в каком "формате" проводить службы 25 декабря. Рассматривались даже варианты "онлайн-молебнов". Накануне канцлер Меркель дала понять, что, несмотря на карантин, закрывать церкви на Рождество власти не будут. Однако прихожанам придется заранее регистрироваться, носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, нельзя устраивать песнопения. Некоторые приходы уже объявили, что богослужения пройдут под открытым небом.