Над ним больше месяца работала команда из десяти волонтеров. По словам настоятеля прихода Франца Питцаля, который все это придумал и лично выполнял монтировочные и малярные работы, он хотел "придать людям мужества в эти непростые дни". Недаром в центре модели поместили слова из Евангелия от Матфея "Не бойтесь!" Правда, огромный шар с шипами посреди собора выглядит довольно зловеще.
Так что задумку 84-летнего священника, давно известного любовью к экстравагантным для церковных стен инсталляциям на злобу дня, оценили не все. Тем временем католические и евангелические общины Германии срочно решают, в каком "формате" проводить службы 25 декабря. Рассматривались даже варианты "онлайн-молебнов". Накануне канцлер Меркель дала понять, что, несмотря на карантин, закрывать церкви на Рождество власти не будут. Однако прихожанам придется заранее регистрироваться, носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, нельзя устраивать песнопения. Некоторые приходы уже объявили, что богослужения пройдут под открытым небом.