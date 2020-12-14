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В немецком городе Реннинген появился необычный вертеп. Как cообщила газета FAZ, в самом центре католического собора Святого Мартина, где прихожане рассчитывали увидеть традиционные фигурки Девы Марии, Младенца в яслях и, конечно же, рождественскую звезду, вместо этого установили гигантский макет... коронавируса.
В центре шара с шипами, установленного прямо посреди церкви, поместили слова из Евангелия от Матфея: "Не бойтесь!" Фото: Reuters В центре шара с шипами, установленного прямо посреди церкви, поместили слова из Евангелия от Матфея: "Не бойтесь!" Фото: Reuters
В центре шара с шипами, установленного прямо посреди церкви, поместили слова из Евангелия от Матфея: "Не бойтесь!" Фото: Reuters

Над ним больше месяца работала команда из десяти волонтеров. По словам настоятеля прихода Франца Питцаля, который все это придумал и лично выполнял монтировочные и малярные работы, он хотел "придать людям мужества в эти непростые дни". Недаром в центре модели поместили слова из Евангелия от Матфея "Не бойтесь!" Правда, огромный шар с шипами посреди собора выглядит довольно зловеще.

Канцлер Германии объявила жесткий карантин на праздники

Так что задумку 84-летнего священника, давно известного любовью к экстравагантным для церковных стен инсталляциям на злобу дня, оценили не все. Тем временем католические и евангелические общины Германии срочно решают, в каком "формате" проводить службы 25 декабря. Рассматривались даже варианты "онлайн-молебнов". Накануне канцлер Меркель дала понять, что, несмотря на карантин, закрывать церкви на Рождество власти не будут. Однако прихожанам придется заранее регистрироваться, носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, нельзя устраивать песнопения. Некоторые приходы уже объявили, что богослужения пройдут под открытым небом.

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