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14.12.2020 06:24
Рубрика: В мире

В Корее из-за птичьего гриппа уничтожено свыше пяти миллионов кур

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Республики Корея подтвердили 13 случаев вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефермах страны. Последняя из них зарегистрирована в городе Кимпхо в окрестностях Сеула.

Фото: iStock
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"Для предотвращения распространения вируса власти распорядились уничтожить 5,8 миллиона голов домашней птицы. На всех птицефермах в минувшую субботу проведена внеплановая дезинфекция и введен 48-часовой запрет на любые перемещения персонала, транспортных средств и домашней птицы", - пишет ТАСС со ссылкой министерство сельского хозяйства Южной Кореи.

Эксперты заявляют, что вирус распространяется по стране с дикими перелетными птицами. Ранее вспышки инфекции были зафиксированы в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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