В Корее из-за птичьего гриппа уничтожено свыше пяти миллионов кур

Власти Республики Корея подтвердили 13 случаев вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефермах страны. Последняя из них зарегистрирована в городе Кимпхо в окрестностях Сеула.

"Для предотвращения распространения вируса власти распорядились уничтожить 5,8 миллиона голов домашней птицы. На всех птицефермах в минувшую субботу проведена внеплановая дезинфекция и введен 48-часовой запрет на любые перемещения персонала, транспортных средств и домашней птицы", - пишет ТАСС со ссылкой министерство сельского хозяйства Южной Кореи.

Эксперты заявляют, что вирус распространяется по стране с дикими перелетными птицами. Ранее вспышки инфекции были зафиксированы в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто.