В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией

Рост цен на продукты питания не связан с инфляцией, ведь речь идет о том, что Россия производит сама. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, связаны ли падение рубля и рост цен, представитель Кремля ответил, что главным образом не связаны, и напомнил, что говорил президент: международная конъюнктура оказывает влияние на многие процессы в экономике, но что касается домашнего сельхозпроизводства, из продукции которого делаются простейшие продукты питания - это трудно объяснить инфляционными процессами.

"Про курс рубля президент непосредственно не говорил, он говорил про международную конъюнктуру, коронавирусную", - уточнил Песков.