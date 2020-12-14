В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений

В столице Великобритании с полуночи среды вводится максимальный уровень ограничительных мер. Об этом объявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Как передает телеканал Sky News, в Лондоне, а также некоторых частях Эссекса и Хартфордшира (юго-восток страны) будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Эти заведения будут работать только на вынос.

Также вступает в силу запрет на встречи в закрытых общественных местах, встречаться на открытом воздухе будет разрешено не более шести человек. Закроются театры, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Все эти меры предусмотрены третьим - максимальным - уровнем ограничений трехуровневой системы, на которую Великобритания перешла после отмены национального карантина в Англии. В отличие от локдауна, эта система не предусматривает закрытия магазинов, салонов красоты или спортивных центров.

Объявить об очередном ужесточении ограничительных мер властям пришлось в связи с отметившимся в последние дни ростом заболеваемости коронавирусом. Лондон вышел на первое место в стране по количеству инфицированных.

Этот шаг просто необходим, чтобы стабилизировать обстановку к Рождеству, когда планируется ослабить ограничения.