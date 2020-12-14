В Москве вырос спрос на комнаты в коммуналках

Многие считают, что коммунальные квартиры - это история советского прошлого. Однако это не так. В столице еще много подобного жилья, причем спрос на комнаты в коммуналках не только не снижается, но и постоянно растет.

По данным Агентства инвестиций в недвижимость, такой спрос начал активно расти три года назад и с тех пор не сдает своих позиций. Так, за 10 месяцев 2020 года спрос на столичные комнаты вырос на 7,59 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом октябрь оказался пиковым месяцем в нынешнем году.

Интерес покупателей к такому формату жилья эксперты связывают с несколькими факторами. Прежде всего, комната является хорошим инвестиционным вложением когда у покупателя, например, нет достаточной суммы для покупки квартиры в столице. Даже для приобретения крошечной квартиры-студии потребуется существенный бюджет. Комнаты существенно дешевле. По данным Агентства инвестиций в недвижимость, на сегодняшний день, самый дешевый лот обойдется покупателю в 2,2 млн рублей. Это комната площадью 9 квадратных метров недалеко от метро "Царицыно".

"Среди основных преимуществ таких объектов клиенты выделяют, например, отдельный кадастровый номер, который позволяет распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, - отмечает генеральный директор агентства Валерий Латенков. - Нередко комнаты располагаются в домах, которые будут расселяться. А это очень большой плюс для покупателей. Добавлю, что банки никогда не давали и не будут давать кредиты на приобретение выделенной доли, но при этом на комнату, как на отдельный объект недвижимости, деньги дают вполне охотно".

Наибольшим интересом у покупателей пользуются малонаселенные двух-трехкомнатные квартиры, комнаты с отдельным балконом, а также рядом с метро. И, конечно, важным параметром является адекватность соседей. Этот фактор может существенно влиять на стоимость комнаты.

Интерес к комнатам есть как в центре, так и на окраинах Москвы, но цены очень различаются: если в центре комната может обойтись покупателю в 4-5 миллиона рублей, то на окраине в пределах 2,7 миллиона.

"Наиболее доступные на сегодняшний день комнаты продаются в Новомосковском и Южном округах столицы, - отмечает руководитель отдела продаж агентства "ОГРК" Алексей Миронов. - Здесь цены на комнаты начинаются с 2,19 миллиона рублей. В НАО подобный бюджет позволит приобрести комнату площадью 8,3 квадратных метра в двухкомнатной квартире".

По данным аналитического центра "Инком-Недвижимость", наибольшее число комнат выставлено на продажу в ЮАО, ЦАО и ЮВАО. В границах ЮАО лидером по предложению является район Бирюлево Восточное, в ЦАО - район Басманный, а в границах ЮВАО лидируют Текстильщики.

"Наибольшее количество комнат экспонируется сейчас как в округах с самым малобюджетным жильем, так и в ЦАО, - отмечает руководитель АЦ "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов. - Именно в Центральном округе расселение коммунальных квартир происходит наиболее активно, поэтому здесь всегда есть выбор комнат. Что же касается ЮАО и ЮВАО, то это промышленная часть города, еще в советский период застроенная домами с малогабаритным жильем для рабочих, в том числе общежитиями".

Главным мотивом приобретения комнат в центре столицы является последующий выкуп соседних комнат. По словам экспертов, используя такую стратегию, через некоторое время можно стать обладателем квартиры в хорошем центральном районе, затратив на это гораздо меньшую сумму, нежели приобретая сразу квартиру. Зачастую покупатели, которые так поступают, в конечном итоге хотят получить не просто квартиру в центре, а жилье в доме с историей, с определенной атмосферой.

В этом году москвичи активно приобретали комнаты не только в Москве, но и в северной столице и даже вышли в лидеры среди покупателей не из самого Петербурга. По мнению экспертов, помимо стандартных коммунальных квартир, в городе на Неве есть не просто интересные, а по-настоящему эксклюзивные объекты. Например, комнаты в зданияхс богатой историей в самом центре города, в пешей доступности от основных достопримечательностей Петербурга. Самая дорогая комната стоит около 6 миллионов рублей и располагается на Казанской улице, в доме, который был построен в 1914 году.

"Фокус покупательского внимания сосредоточен на объектах, расположенных вблизи от станций метро, в центре города, а также на тех, которые находятся в 2-комнатных или 3-комнатных квартирах, - говорит генеральный директор агентства недвижимости "Доли.ру" Игорь Аболемов. -Обычно здесь комнаты приобретаются с целью последующего выкупа всей квартиры".