В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В гражданский оборот уже выведено 320 тысяч доз вакцины против коронавируса "Cпутник V". Об этом сообщил на брифинге глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Трудно точно сказать, сколько уже провакцинировано граждан вне клинических исследований. Потому что пока мы тут с вами беседуем - вакцина летит, едет и плывет к конечному потребителю в разных регионах, - пояснил Гинцбург. - При этом можно определенно сказать, сколько доз уже поступило в гражданский оборот. Это 320 тысяч".

Ученый уточнил, что во вторник, 15 декабря, в регионы отправится еще одна партия, довольно значительная по количеству.