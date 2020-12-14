Спрос на аренду загородного жилья, по данным "Авито Недвижимость", превышает прошлогодний на 55%. Появляются и новые предложения - например, в дорогих коттеджах теперь есть программы новогодних развлечений с выступлениями артистов.

"Уже в ноябре темпы появления на рынке новых объектов не успевали за растущими потребностями, а количество объявлений снизилось на 6%", - отмечает руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. Свободных домов становится все меньше, говорит он.

Арендаторы экономят: стало меньше запросов на проведение в доме всех каникул. В основном арендуют на срок до пяти дней, отмечает замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Скинуться на аренду большой компанией тоже не удастся: арендодатели обычно требуют доплат за каждого жильца сверх десяти, говорит управляющий директор "МИЭЛЬ" Мария Жукова. Найти дом с нужным количеством спальных мест при относительно экономном бюджете (до 100 тысяч рублей за трое суток) таким компаниям сложно, а риск повреждения имущества выше. "В этом году мы заметили и тренд на возраст: арендодатели не готовы сдавать дома клиентам моложе 30 лет", - отмечает Жукова.

Сложности с проведением банкетов в ресторанах и домах отдыха привели к "переезду" празднований на частную территорию. "В этом году в сегменте высокобюджетного найма активнее, чем раньше, появляются предложения частных загородных домов с новогодней программой развлечений - например, с выступлением артистов. И такие варианты весьма востребованы", - говорит Полякова. Выступления организует администрация коттеджного поселка или сами хозяева. Камерные концерты оплачиваются сверх аренды. Желание организовать праздник своими силами приводит иногда к нетрадиционным запросам арендаторов. Так, один из клиентов озадачил риелторов желанием арендовать дом с пианино, рассказывают в агентстве "Бон Тон": он хотел исполнить девушке песню собственного сочинения.

Арендаторы в этом году стали экономнее и не хотят проводить в загородном доме все новогодние каникулы

Ощутимее всего, по данным "Авито Недвижимость", интерес к краткосрочной аренде домов вырос в Карачаево-Черкесии (в 3 раза), в Кабардино-Балкарии и Карелии (вдвое). В Ленинградской, Свердловской, Московской областях и Казани - на 40-50%.