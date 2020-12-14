В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых

В России в качестве самозанятых зарегистрировались 1,5 млн граждан. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ФНС, сейчас, когда возможность стать самозанятым появилась на всей территории России, в этом качестве регистрируются более пяти тысяч человек в день. В 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков.

Зарегистрировавшиеся самозанятыми платят налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специальный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать десять лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и арендодателей.

НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.

Для регистрации достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог", сделать селфи и фото паспорта. Там же в мобильном приложении самозанятый может пробить чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер или по электронной почте. Налоговая по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать банковскую карту.

По данным ФНС, с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 220 млрд рублей и уплатили налоги почти на 4,5 млрд рублей.