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В Россию пришел смартфон Nokia дешевле 6000 рублей. Стоит ли покупать?

Текст:   Антон Благовещенский
14.12.2020,  
14:27
Nokia C1 Plus. Фото: HMD Global Nokia C1 Plus. Фото: HMD Global
Nokia C1 Plus. Фото: HMD Global

Компания HMD Global представила на российском рынке смартфон Nokia C1 Plus. Он не может похвастаться выдающимися характеристиками, но и стоит вменяемых денег.

Nokia C1 Plus. Фото: HMD Global

Компактный девайс оснащен экраном с диагональю 5,45 дюйма и разрешением HD+. Объем оперативной и постоянной памяти минимален - 1/16 Гб (поддерживаются карты MicroSD). Обе камеры - и фронтальная, и основная - имеют по одному объективу и разрешение 5 Мп. Предусмотрены разъем для наушников и FM-радио, а зарядка аккумулятора емкостью 2500 мАч осуществляется через порт Micro-USB.

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По всем признакам это маломощный смартфон на устаревшей платформе, у которого тем не менее есть преимущество - чистый Android 10 Go на борту, который получит минимум два обновления. Кому он может подойти? Всем, кому нужен не самый шустрый, но надежный и стабильно работающий девайс - например, курьерам, водителям. Возможно, Nokia C1 Plus подойдет и пенсионерам, хотя людям с проблемами зрения лучше использовать экран побольше.

Альтернатива - Samsung Galaxy A01.

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