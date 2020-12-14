Новости

Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 22:37
Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую 22:33
В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества 22:31
Кузнецова прокомментировала изъятие в Крыму 12 детей из приемных семей 22:14
Кузнецова попросила губернаторов обеспечить безопасность детей зимой 22:06
Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу 21:56
Федеральные соцзаказы объединят в один реестр 21:50
Казахстан снял ограничения на экспорт металлического лома в РФ 21:49
США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400 21:35
Турция вводит комендантский час на Новый год и первые числа января 21:22
В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 21:13
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 20:56
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 20:53
Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду 20:48
Трамп получил первые голоса выборщиков в США 20:45
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу 20:20
Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2" 20:18
Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января 20:07
Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане" 20:00
В Британии выявили новый штамм коронавируса 19:54
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 19:54
Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 22:31
Рубрика: Общество

В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества. Это сделали сотрудники IT-направления молодежного отдела Выборгской епархии. Созданная ими компьютерная программа защищает верующих от сайтов-клонов, собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия

Как рассказал ТАСС председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Артемий Литвинов, в период пандемии и режима самоизоляции приобрела небывалый размах проблема злоупотреблений при сборе средств на религиозные нужды в России и других странах. В ответ на это церковь даже выступила со специальным заявлением об "угрозе мошеннических действий в отношении верующих". А Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте перечень из 15 интернет-ресурсов, "занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви".

Этот перечень, появившийся в августе, в сентябре был пополнен на основании сообщений верующих и проведенных проверок. Явно были нужны меры по защите верующих от подобных злоупотреблений. И вот создана специальная программа для браузера Labarum.

- Браузерное расширение, веб-защитник, который позволяет, имея уже в базе данных сайты, которые официально Русская православная церковь обнародовала, сразу вас предупреждать о том, что вы попали на мошеннический сайт, - объясняет протоиерей Артемий Литвинов. - Синодальный отдел впоследствии будет расширять базу - мы будем пополнять оттуда, и планируем еще пополнять сами. У нас будут веб-волонтеры, которые будут отслеживать эти моменты и узнавать, реально ли сайт принадлежит храму и действительно ли они принимают онлайн-записки. В последнее время наблюдается колоссальный взлет махинаций по карточкам и по интернету, поэтому, чтобы обезопасить верующих, мы и создали такого помощника

Программа для браузера Labarum предупредит о недобросовестности создателей сайта, если ресурс незаконно предлагает заказ треб в храмах или принадлежит человеку, выдающему себя за священнослужителя. Созданная на средства епархии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, программа распространяется бесплатно. Веб-защитник разработан для различных браузеров для компьютеров и ноутбуков, впоследствии предполагается разработать и версии для мобильных устройств.

Легойда: РПЦ поддерживает проекта закона об экспертизе детских игрушек

Автором разработки стал глава IT-направления епархиального молодежного отдела Дмитрий Осадчук, студент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, с ним работала также команда профессиональных программистов. 15 декабря на YouTube-канале Выборгской епархии пройдет презентация Labarum. С этого времени веб-защитник можно будет скачать на официальном сайте епархии и в епархиальных сообществах в соцсетях.

Общество Религия

Главное сегодня

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников