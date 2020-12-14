В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества

В Русской православной церкви разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества. Это сделали сотрудники IT-направления молодежного отдела Выборгской епархии. Созданная ими компьютерная программа защищает верующих от сайтов-клонов, собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви.

Как рассказал ТАСС председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Артемий Литвинов, в период пандемии и режима самоизоляции приобрела небывалый размах проблема злоупотреблений при сборе средств на религиозные нужды в России и других странах. В ответ на это церковь даже выступила со специальным заявлением об "угрозе мошеннических действий в отношении верующих". А Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте перечень из 15 интернет-ресурсов, "занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви".

Этот перечень, появившийся в августе, в сентябре был пополнен на основании сообщений верующих и проведенных проверок. Явно были нужны меры по защите верующих от подобных злоупотреблений. И вот создана специальная программа для браузера Labarum.

- Браузерное расширение, веб-защитник, который позволяет, имея уже в базе данных сайты, которые официально Русская православная церковь обнародовала, сразу вас предупреждать о том, что вы попали на мошеннический сайт, - объясняет протоиерей Артемий Литвинов. - Синодальный отдел впоследствии будет расширять базу - мы будем пополнять оттуда, и планируем еще пополнять сами. У нас будут веб-волонтеры, которые будут отслеживать эти моменты и узнавать, реально ли сайт принадлежит храму и действительно ли они принимают онлайн-записки. В последнее время наблюдается колоссальный взлет махинаций по карточкам и по интернету, поэтому, чтобы обезопасить верующих, мы и создали такого помощника

Программа для браузера Labarum предупредит о недобросовестности создателей сайта, если ресурс незаконно предлагает заказ треб в храмах или принадлежит человеку, выдающему себя за священнослужителя. Созданная на средства епархии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, программа распространяется бесплатно. Веб-защитник разработан для различных браузеров для компьютеров и ноутбуков, впоследствии предполагается разработать и версии для мобильных устройств.

Автором разработки стал глава IT-направления епархиального молодежного отдела Дмитрий Осадчук, студент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, с ним работала также команда профессиональных программистов. 15 декабря на YouTube-канале Выборгской епархии пройдет презентация Labarum. С этого времени веб-защитник можно будет скачать на официальном сайте епархии и в епархиальных сообществах в соцсетях.