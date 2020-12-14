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14.12.2020 09:33
Рубрика: Экономика

В Saxo Bank спрогнозировали укрепление рубля

Текст: Александр Проценко

Рубль имеет потенциал к укреплению до 65-66 рублей за доллар, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен в интервью РИА Новости.

Фото: iStock
Определен диапазон курса рубля, с которым он встретит 2021 год

"Следующий год станет годом сырьевых товаров, - предсказал инвестиционный банкир. - А здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество". В качестве главного доказательства Стин Якобсен приводит свою собственную позицию на валютном рынке: "Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рублей за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей".

Еще раньше эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что снижение рубля к доллару, как и рост некоторых других валют к нему, не может быть основанием для долгосрочных покупок, поскольку тренд может измениться. В интервью агентству "Прайм" эксперт сказал: "Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Это объясняется тем, что в Швеции не были введены жесткие противовирусные ограничения, что причиняло меньший вред экономике страны, при этом на протяжении долгого времени темпы распространения заболевания в стране были низкими".

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