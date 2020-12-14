В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" готовится премьера "Электры"

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" готов представить зрителям неожиданную премьеру - оперу "Электра" Рихарда Штрауса в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Как рассказали в театре, режиссер увидел в древнегреческой трагедии темы, созвучные сегодняшнему дню. Премьера спектакля состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

- Когда я думаю о новой постановке, я всегда выбираю то, что мне кажется актуальным… Я уверен, сегодня пришло время именно этой музыки, - поясняет Юрий Александров. - Душераздирающая тема убийства родителей детьми, разве этого нет вокруг нас? Можно вспомнить не один, а сразу несколько громких заголовков газет… Крушение семейных отношений, когда сын может поднять руку на мать, дочь может поднять руку на отца… Наш спектакль будет драматичным - это диктует нам сама жизнь.

Премьерные показы нового спектакля "Электра" состоятся 18 и 19 декабря.