В регионы отправлено 320 тысяч доз вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил на брифинге директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Создатели вакцины подвели очередной итог в заключительной контрольной точке клинических испытаний: препарат подтвердил профилактическую эффективность на уровне 91,4%, а от тяжелого течения COVID-19 вакцина защищает на все 100%.

Пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится только после массовой вакцинации, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций", - заявил министр.

Мурашко назвал новые данные по эффективности гамалеевской вакцины "крайне обнадеживающими". Действительно: цифры, которые назвали вчера директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, его заместитель по науке Денис Логунов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, впечатляют. Ученые рассчитали эффективность вакцины по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке пострегистрационных исследований: когда из примерно 22 тысяч добровольцев, получивших обе дозы вакцины либо плацебо, заразились 78 человек. Расчеты подтвердили, что профилактическая эффективность препарата составила 91,4%, заявил Логунов. При этом в группе заболевших, которые получили вакцину, не было ни одного случая тяжелого течения заболевания, ни одного осложнения в виде воспаления легких. "В группе плацебо было и среднее и тяжелое течение заболевания. Таким образом могу сказать, что вакцина защищает от тяжелого течения COVID-19", - отметил ученый.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил этот результат как выдающийся. "Спутник V" защищает против тяжелого течения COVID-19 на 100%", - подчеркнул Дмитриев.

Вакцина активно отгружается в регионы. Началась вакцинация в Удмуртии, куда поступило 1300 доз. Примерно столько же вакцины доставлено в Вологодскую и Владимирскую область. Начинают прививать волонтеров и работников МФЦ на Ставрополье - сюда тоже уже поступило 1400 доз. В Иркутске ожидают 110 тысяч доз в январе.

Одновременно РФПИ продолжает активно продвигать "Спутник V" и за рубежом. Обнародованные вчера результаты тестирования, отметил Дмитриев, позволяют готовить документы для ускоренной регистрации вакцины в странах-партнерах. Это Беларусь, Аргентина, Индия, ОАЭ, другие страны Ближнего Востока, Латинской Америки.

Одновременно минздрав должен принять решение по поводу продолжения клинических испытаний. Пока полную вакцинацию прошли 22 тысячи добровольцев из запланированных 40 тысяч. Но после вывода вакцины в гражданский оборот прививать часть волонтеров плацебо - это неэтично, отметил Логунов.