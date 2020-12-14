Россия готова провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был принять Пекин 19-21 марта. Китай отказался от этого права, а Международная федерация лыжного спорта(FIS) начала поиски нового места проведения соревнований.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила провести финал Кубка мира на трассе в Тюмени.

- Мы официально подали заявку, что можем провести последний этап в Тюмени, - цитирует Вяльбе сайт "Матч ТВ". - Плюс я еще устно подтвердила, что если марафон в Холменколлене отменят, то мы и тот этап, предпоследний, готовы провести. Решение должно быть принято уже скоро.

Напомним, что Норвегия отменила второй этап Кубка в Лиллехаммере (4-6 декабря). Однако традиционный Холменколленский марафон, запланированный на 13-14 марта, все еще остается в международном календаре.