Новости

В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 21:13
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 20:56
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 20:53
Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду 20:48
Трамп получил первые голоса выборщиков в США 20:45
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу 20:20
Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2" 20:18
Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января 20:07
Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане" 20:00
В Британии выявили новый штамм коронавируса 19:54
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 19:54
Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Овечкин, Буре и Фетисов сыграли в товарищеском матче «Связь поколений» 18:44
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 21:04
Рубрика: Спорт

Нет проблем с лыжней

Вяльбе считает, что Россия готова провести финал КМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Россия готова провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был принять Пекин 19-21 марта. Китай отказался от этого права, а Международная федерация лыжного спорта(FIS) начала поиски нового места проведения соревнований.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила провести финал Кубка мира на трассе в Тюмени.

"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса

- Мы официально подали заявку, что можем провести последний этап в Тюмени, - цитирует Вяльбе сайт "Матч ТВ". - Плюс я еще устно подтвердила, что если марафон в Холменколлене отменят, то мы и тот этап, предпоследний, готовы провести. Решение должно быть принято уже скоро.

Напомним, что Норвегия отменила второй этап Кубка в Лиллехаммере (4-6 декабря). Однако традиционный Холменколленский марафон, запланированный на 13-14 марта, все еще остается в международном календаре.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками