14 декабря - день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, которого мы знаем и как блистательного ученого, создателя уникального оружия, и как борца за мир, лауреата Нобелевской премии мира, и как правозащитника, гонимого, высланного за свои взгляды из Москвы, и как политика, вернувшегося в активную гражданскую жизнь в конце 80-х годов 20 века. Об уроках Сахарова и его значимости рассказывает сопредседатель комитета по празднованию 100-летнего юбилея Андрея Сахарова, известный политик Владимир Лукин.

Владимир Лукин: Сахаров - уникально талантливый человек, прошедший через очень яркую и интересную эволюцию. Один из крупнейших ученых современности, чей вклад в создание термоядерного оружия общепризнан и очевиден. Но не менее очевидны и другие его - не только в военной сфере - научные достижения. "Лирику"-гуманитарию об этом трудно судить, но многие физики считают, что Андрей Дмитриевич незаслуженно получил только одну Нобелевскую премию - премию мира. Он явно достоин и второй Нобелевской - по физике.

Сахаров сыграл огромную роль в расставании с коммунистической догмой и идеологией, через которую наша страна прошла в прошлом веке. Его значение в общественной дискуссии того времени огромно. Не будем забывать, что он был сторонником теории конвергенции - объединения лучшего, что было у разных общественных систем. С одной стороны права человека и демократические ценности, с другой - социальная справедливость и поддерживающие человека социальные институты, которых добивалась и во многом добилась европейская социал-демократия.

А еще он был выдающимся, героическим правозащитником. Подвергался запретам и санкциям за свою правозащитную деятельность, но свое лицо и позиции сохранил до конца своих дней.

В конце жизни он был государственным, общественным деятелем, депутатом первого демократически избранного законодательного органа - Верховного Совета СССР. Его перу принадлежит проект Конституции Советского союза, предусматривающий конфедерацию различных народов проект. Он не воплотился, но, я думаю, что если бы Сахаров не ушел он нас в 1989-м, а продолжил свою политическую деятельность, то кто знает, как повернулись бы дела. При его огромном, поистине уникальном авторитете многое могло бы быть по-другому. А авторитет его - среди передовых людей нашей страны - к концу его жизни был совершенно неоспоримым.

В России во второй половине 20 века было две великих гражданских фигуры - Солженицын и Сахаров.

Владимир Лукин: Это равнозначимые и выдающиеся дети нашей Родины. Даже на фоне "шестидесятников", выделяющиеся своей масштабностью (а сейчас много говорят о "шестидесятниках" как об очень талантливом поколении в науке, культуре, литературе). И величием того, что они сделали. И последствиями, которые повлекла за собою их деятельность.

В том, что среди трех крупных революционных потрясений в России 20 столетия (революция 1905-1906 годов, революция 1917 года и революционные события 1989-1992 годов), самой бескровной революционной встряской оказались события конца 20 столетия, есть и их большая заслуга. Во всем этом точно сыграл свою роль тот заряд героического ненасилия, который персонифицирован оказался во многом в личности, деле и жизни Андрея Дмитриевича Сахарова.

Андрей Сахаров - уникальный человек в нашей истории. Фото: Рост Ю./Фотохроника ТАСС

К сожалению, он рано скончался, жизнь его была недолгой, но привитый им уникальный нравственный синдром сохранился. Хотя сейчас уже, конечно, синдром героического ненасилия является скорее частью истории… Сахаровской истории… Нашей недавней истории.

Но мы оглядываемся на Сахарова, он актуален.

Владимир Лукин: Его актуальность огромна. Мы знаем его жизнь, его путь выдающегося уникального ученого, сделавшего неповторимые открытия. И даже созданное при его активнейшем участии в нашей стране оружие чудовищной разрушительной силы, в тот момент оказало стабилизирующее воздействие на развитие событий, на международную жизнь и обстановку. Когда ядерным оружием владела одна страна, случились Хиросима и Нагасаки. А когда оно появилось и у нас, Хиросим больше не было. И роль Сахарова в том, что этого больше не было, исключительна.

Сахаров дал нам заряд героического ненасилия

Но Андрей Дмитриевич почти сразу понял, что такая ситуация не вечная, и дальше придется бороться за ограничение этого оружия или, как он говорил, за сбалансированный ядерный паритет. А со временем и за искоренение ядерного оружия вообще. Он стал одной из самых видных мировых фигур в отстаивании этих принципов. А поскольку этот вопрос до сих пор не разрешен, то уроки Сахарова важны и сегодня.

Вы были знакомы, общались?

Владимир Лукин: Я встречался с Андреем Дмитриевичем. На выборах в Верховный совет мы с ним были доверенными лицами известного специалиста по Достоевскому и моего близкого друга Юрия Карякина. Я также писал некролог от имени Верховного Совета, когда Сахаров умер. Но это, конечно, недостаточные основания, чтобы говорить о личной дружбе. Знаете, чем дальше от нас великий человек и память о нем, тем больше у него накапливается друзей. Поэтому я не могу причислять себя к близким людям академика Сахарова. Сейчас мы тесно и по делу общаемся с его родственниками и стараемся сделать так, чтобы к нам по-настоящему вернулась память о нашем великом соотечественнике.

Как будет отмечаться юбилей?

Владимир Лукин: 21 мая 2021 года мы отпразднуем его столетие. По этому случаю создан оргкомитет, и я имею честь и удовольствие быть его сопредседателем ( председатель - президент АН, академик Александр Сергеев - прим. ред.). Мы делаем все, чтобы достойным образом отметить юбилей великого ученого, мыслителя и выдающегося сына нашей страны.

Весьма актуальна задача дезавуировать те репрессивные меры, которые были приняты в отношении Андрея Дмитриевича. Он, в частности, был одним из очень немногих граждан нашей страны, трижды ставшим Героем социалистического труда, но эти и другие звания и награды были у него изъяты в связи с его правозащитной деятельностью. Думаю, и у меня есть основания считать, что вопрос о возвращении ему званий к юбилею будет решен положительно, и все награды будут возвращены его родственникам.

В Москве нет памятника академику Сахарову, но в московской мэрии уже лежат конкретные предложения оргкомитета по его установке. 10 декабря на встрече президента РФ с членами Совета по правам человека Владимир Путин выразил свое отношение к памятнику и месту его возведения. Я надеюсь, он будет открыт к юбилею, и Сахаров останется в столице нашей Родины навсегда.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"