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14.12.2020 14:37
Рубрика: В мире

Власти Сингапура обещают обеспечить всех жителей бесплатной вакциной

Текст: Юрий Когалов
Жители Сингапура, как граждане, так и постоянно проживающие в стране иностранцы, будут обеспечены бесплатной вакциной от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Гань Ким Юн.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"Вакцина будет бесплатной для всех, кто живет в Сингапуре, это касается и постоянно проживающих иностранцев", - отметил он.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам премьер-министра Ли Сянь Луна, первая партия вакцины будет поставлена в Сингапур уже в конце декабря. Речь идет о разработке Pfizer-BioNTech. Однако это будет не единственный препарат, который планируется использовать во время прививочной кампании. В ближайшие месяцы ожидается поставка и других вакцин, которые находятся на завершающих стадиях разработки. Как отметил премьер Сингапура, общая сумма средств, выделенных на закупку препаратов, превышает 1 миллиард долларов. Как ожидается, к третьему кварталу в стране будет достаточно вакцины, чтобы привить все население республики.

Ли Сянь Лун также рассказал, что министерство здравоохранения создало комитет врачей и экспертов для разработки стратегии вакцинации. "Комитет предложил привить все наше взрослое население, но сделать вакцинацию добровольной", - отметил премьер. Приоритет будет отдаваться тем, кто подвергается наибольшему риску, например, работникам медучреждений, пожилым людям и страдающим различными хроническими заболеваниями, передает Channel News Asia.

По словам главы правительства, он и его коллеги по кабинету будут одними из первых, кто привьется от коронавируса. "Это должно показать, что мы считаем вакцины безопасными", - отметил он, добавив, что настоятельно рекомендует всем сделать прививки. "Потому что, делая себе прививку, вы не просто защищаете себя. Вы также вносите свой вклад в защиту других, особенно своих близких", - добавил Ли Сянь Лун.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Вакцинация от коронавируса

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