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14.12.2020 20:44
Рубрика: Власть

Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете

Текст: Галина Мисливская
Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Максимальная санкция - два года лишения свободы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пояснительной записке парламентарий указывает, что сейчас уголовная ответственность за клевету наступает, если порочащие гражданина сведения содержатся в "публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ".

Фото: РИА Новости
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"Следует отметить, что в связи со стремительным развитием информационных технологий в качестве источника информации все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет". Большинство сайтов в сети "Интернет" не являются СМИ, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. При этом зачастую указанные сайты имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные СМИ", - отмечает депутат.

Законопроектом предлагается устранить данный пробел и установить уголовную ответственность за клевету, "совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Наказывать за это деяние предложено штрафом в размере до одного миллиона рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Вяткин также предлагает давать реальные сроки за клевету с другими квалифицирующими признаками. До сих пор за них грозили штрафы и обязательные работы.

Фото: istock
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В случае принятия этого законопроекта, за клевету с использованием служебного положения можно будет сесть на срок до трех лет, за ложное обвинение совершении преступления сексуального характера - до пяти лет, а за распространение заведомо достоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, - на срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения свободы.

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