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14.12.2020 20:00
Рубрика: В мире

Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане"

Текст: Максим Макарычев

В ночь на понедельник во французской столице была осквернена уличная фреска (граффити) художника Шепарда Фейри по прозвищу Обей в память о жертвах теракта в развлекательном центре "Батаклан" в 13-м округе Парижа.

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
СМИ: Террористы планировали атаку на "Батаклан" еще в 2010 году

Вандалы, называющие себя "авангардной группой художников" закрасили белой аэрозолем известный со времен Французской революции каждому жителю Пятой республики слова "Свобода, равенство и братство", а на лице одного из символов Франции - Марианны нарисовали красные слезы. Со стороны видно, как многометровая Марианна плачет "кровавыми слезами", сообщает actu.fr. На внешней стороне балконов подъезда появился хэштег #Marianne pleure (Марианна плачет) и Hiya! (Привет), нарисованные кроваво-красным спреем.

"Привет!" - радикальная платформа, поддерживаемая коллективом художников-неудачников, чьи "работы" отвергаются французами, известная своими провокационными выходками. Несколько дней назад платформа призвала к творчеству для художественного сопротивления перед лицом "насилия" полиция, "авторитарного дрейф власти, распада объединяющих нас ценностей". Она принимала активное участие в антиправительственных акциях в стране.

Жером Куме, мэр 13-го округа Парижа, сказал, что свяжется с художником Шепардом Фейри, чтобы "посмотреть, что делать дальше". Весной 2017 года Фейри предложил Эмманюэлю Макрону репродукцию этого граффити, которая сейчас находится в кабинете президента. Ее иногда можно заметить, когда камера показывает Макрона, выступающего из своего офиса.

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