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14.12.2020 19:50
Рубрика: В мире

Дорогой героев

Во Франции предлагают называть улицы именами известных людей из числа этнических меньшинств и женщин
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Президент Эмманюэль Макрон намерен революционизировать топонимику городов. Об это он заявил в интервью молодежному интернет-ресурсу Brut. По его словам, "целая часть коллективной истории" страны до сих пор не запечатлена в названиях улиц и площадей. Кого имел в виду французский лидер? Представителей этнических меньшинств, тех, на кого могла бы равняться молодежь кварталов, где в основном живут выходцы из стран Северной и Восточной Африки. При этом Макрон дал понять, что против пришедшего из-за океана разрушительного веяния вычеркивать из истории какие-либо имена, тем более сносить памятники.
Жозефин Бейкер, знаменитая темнокожая танцовщица, участница движения Сопротивления в годы немецкой оккупации. Фото: Wikipedia.оrg Жозефин Бейкер, знаменитая темнокожая танцовщица, участница движения Сопротивления в годы немецкой оккупации. Фото: Wikipedia.оrg
Жозефин Бейкер, знаменитая темнокожая танцовщица, участница движения Сопротивления в годы немецкой оккупации. Фото: Wikipedia.оrg

Как сообщил хозяин Елисейского дворца, уже создан "научный совет", который отобрал порядка 300-500 выдающихся деятелей из "иммигрантской среды". Некоторые фамилии уже просочились в местные СМИ. Это, к примеру, марокканский солдат Хамму-Муссик, отличившийся в боях за освобождение Франции от гитлеровцев, уроженец Гваделупы Мариус Трезор из национальной сборной по футболу и, конечно, Жозефин Бейкер, знаменитая темнокожая танцовщица из США, "звезда" парижских кабаре и участница движения Сопротивления в годы немецкой оккупации.

Фото: Sony / Columbia
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Надо сказать, что президентская инициатива была далеко не всеми французскими политиками воспринята с одобрением. Так, глава "Национального объединения" (бывшего Нацфронта) Марин Ле Пен раскритиковала ее, назвав "расистской", "сепаратистской", тем более неуместной, когда идет обсуждение законопроекта об "укреплении республиканских принципов".

Со своей стороны министр культуры Розлин Башло, поддержав предложение президента, заметила, что в топонимики страны "не хватает женских имен", и посоветовала добавить в этот перечень представительниц слабого пола. И, действительно, по данным ассоциации "Сороптимист", лишь два процента улиц Франции носят имена женщин. Хотя справедливости ради стоит подчеркнуть, что в Париже за последние годы при нынешнем мэре Анн Идальго, в этой области был сделал значительный прогресс. Здесь появились улицы, носящие имена киноактрис Анни Жирардо, Роми Шнайдер, видного политика Симоны Вейль.

Научный совет во Франции уже отобрал порядка 300-500 выдающихся деятелей из "иммигрантской среды"

Появятся ли в ближайшем будущем во Франции авеню и проспекты с именами предполагаемых кумиров городских окраин? Не факт. Ведь решение в этой области принимает не президент или правительство, а городские власти в соответствии с компетенциями, которые им представлены по закону о децентрализации от 1982 года.

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