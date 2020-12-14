ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек

Как отмечается в выпущенном ВОЗ и ЮНИСЕФ докладе, вода, средства для санитарной обработки и средства гигиены крайне необходимы для сдерживания распространения COVID-19, их наличие имеет жизненно важное значение для медработников и пациентов. По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, работа в больницах в условиях отсутствия должной гигиены "равносильна работе без защитных средств".

Однако далеко не везде этому уделяется достаточное внимание. По данным ВОЗ, каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем не обеспечена гигиена рук. "Около 1,8 миллиарда людей подвергаются повышенному риску инфицирования COVID-19 и другими болезнями из-за того, что они пользуются или работают в учреждениях охраны здоровья, в которых отсутствуют основные услуги водоснабжения", - говорится в докладе.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, эти проблемы существовали и ранее, но теперь, когда мир поразила пандемия коронавируса, их больше нельзя игнорировать. "По мере того, как мы переосмысливаем и формируем мир после COVID-19, мы должны сделать все, чтобы дети и матери получали помощь в местах, имеющих водоснабжение, где поддерживается санитарии и гигиена. Это абсолютно необходимо", - заявила она.

Чаще всего подобные проблемы встречаются в 47 наименее развитых странах мира. Для их решения, по мнению экспертов ВОЗ, достаточно вложить всего по одному доллару на каждого жителя этих стран. А поддержание необходимых условий обойдется всего в 20 центов на душу населения в год.

Решение проблемы водоснабжения больниц имеет особую актуальность в свете ранее опубликованных данных, что 14 процентов всех случаев заражения коронавирусом в мире приходится именно на врачей и медсестер при том, что они составляют менее 3 процентов населения.