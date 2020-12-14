Врач рассказал о таящихся в лимоне опасностях для организма

Мякоть и сок лимона содержат много кислот, а также пектина, сахара и каротина. Находящийся в лимоне витамин С очень стабилен и не уменьшается в горячем чае.

В народной медицине лимоном лечили авитаминоз, цингу, мочекаменную болезнь, подагру, ревматизм, повышенное артериальное давление и простуду.

Однако в некоторых случаях полезные свойства лимона могут навредить человеку.

"Лимон - очень сильный аллерген, поэтому нужно принимать их с осторожностью, особенно детям. Эти фрукты содержат много кислот, которые могут вызвать дерматит и повредить зубную эмаль - лучше прополоскать рот после употребления в пищу лимона", - заявила kp.ru гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Лимоны также содержат много сахара, их нельзя употреблять при сахарном диабете и язвенной болезни.