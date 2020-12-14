Врачи назвали простые приемы антистрессового массажа на дому

Массаж помогает не только уменьшить напряжение мышц тела, но и вызывает чувство спокойствия, удовлетворенности и счастья. Существует много видов массажа, которые могут помочь расслабиться, а также обойтись без помощи профессионалов, делая массаж руками или домашними аппаратами.

Необходимо отключить все цифровые гаджеты и создать зону комфорта, чтобы никто не мог тревожить. Делать расслабляющий массаж попросите кого-нибудь из близких.

"Положите руки на плечи так, чтобы большие пальцы находились в верхней части спины, а четыре пальца - только сбоку от ключицы. Сделайте круговые движения всей рукой и сосредоточьтесь на круговых движениях большими пальцами по обе стороны от позвоночника чуть ниже линии воротника. Для более глубокого и расслабляющего движения используйте обе руки на одном плече за раз, сохраняя круговые движения", - советуют опрошенные kp.ru эксперты.

Для снятия стресса лучше провести массаж головы.

"Положите руки, разведя пальцы, по бокам головы и медленно поднимите руки вверх, как будто вы моете волосы шампунем. Оказавшись на вершине головы, позвольте пальцам мягко соскользнуть, затем опустите руки и переместите их в другую область головы", - рекомендуют специалисты.

Массаж лица - отличный способ улучшить приток крови к этой области, сделать кожу молодой и свежей. Врачи советуют: "Положите руки на лоб в молитвенном положении и несколько раз проведите ими вниз. Указательными пальцами проработайте нос, затем поднесите все пальцы к челюсти и потрите круговыми движениями. Поместите большие пальцы рук чуть выше середины верхней губы и несколько раз проведите вниз с любой стороны, затем повторите с нижней стороной губ. Поднесите средний и указательный пальцы к вискам и двигайте круговыми движениями. В конце положите обе руки на лоб и разглаживающими движениями проведите пальцами несколько раз, чтобы завершить сеанс".